Evanescence da venerdì 4 settembre con il singolo “Use My Voice”

Il brano è il terzo estratto dall’album “The Bitter Truth” di prossima uscita

Gli Evanescence e la front woman Amy Lee sono tornati con il nuovo singolo “Use My Voice”(Sony Music), che entrerà in rotazione radiofonica venerdì 4 settembre.

Il brano, scritto per celebrare il potere di espressione per un mondo migliore, vede la collaborazione con alcune donne di spicco tra cui Taylor Momsen (The Pretty Reckless), Lzzy Hale (Halestorm), la violinista Lindsey Stirling, Sharon den Adel (Within Temptation), le sorelle di Amy Lee, Carrie South and Lori Lee Bulloch, e la moglie del chitarrista della band Troy McLawhorn, Amy McLawhorn, che hanno prestato la loro voce per il ritornello.

Amy Lee ha dichiarato: “Questa è un’era di risveglio e piena di potente bellezza. Spero di ispirare gli altri a cercare la verità, trovare la propria voce e usarla come io mi faccio avanti per usare la mia. Non lasciare che nessuno parli per te. Solo tu puoi farlo.”

“Use My Voice” segue i singoli precedenti “Wasted on You” e “The Game is Over” che anticipano l’uscita del nuovo album della band “The Bitter Truth”, il primo disco degli Evenescence a contenere i brani della band di quasi un decennio.

La rock band ha recentemente ricevuto una nomination per “Best Rock” agli MTV Video Music Awards.