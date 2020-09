Neri Marcorè in visita alla sede di Padova della Lega Del Filo D’oro

Share Facebook

Neri Marcorè, testimonial della Lega del Filo d’Oro, prima del suo concerto “Le mie canzoni altrui” che si è tenuto al Castello Carrarese di Padova, ha fatto visita alla sede territoriale dell’Associazione.

Osimo, 10/09/2020 – Prima del concerto al Castello Carrarese di Padova, Neri Marcorè ha deciso di fare una bellissima sorpresa agli utenti della Sede Territoriale padovana della Lega del Filo d’Oro, facendo loro visita nel pomeriggio. Accolto con grande entusiasmo dal personale, da alcuni utenti con i loro familiari, dai volontari e dal Presidente dell’Associazione Rossano Bartoli, che non poteva mancare, Neri ha salutato con affetto tutti i presenti.

Durante l’incontro Neri Marcorè ha conosciuto Giorgio e Nadia, due persone sordocieche seguite dall’Associazione che lo hanno salutato e gli hanno mostrato gli ausili tecnologici da loro utilizzati per comunicare, come ad esempio la mini barra braille con collegamento iPhone o la bussola tattile.

Per l’occasione Thomas, un ragazzo sordocieco utente della sede, ha donato a Neri un mosaico che ha realizzato con le sue mani nel corso di attività laboratoriali.

Neri Marcorè ha ringraziato il personale e i volontari della Lega del Filo d’Oro per il loro grande impegno al fianco delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e ha espresso un sincero incoraggiamento a tutte le famiglie. In seguito, ha colto l’occasione per un saluto presso la Fondazione OIC, con cui la Lega del Filo d’Oro ha un rapporto di collaborazione.

“Siamo molto felici di aver accolto la visita di Neri Marcorè alla Sede Territoriale di Padova e ci tengo a ringraziarlo di cuore, a nome di tutta l’Associazione, per l’affetto e la forte vicinanza che ci dimostra”, dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro.

La Sede Territoriale della Lega del Filo d’Oro di Padova, attiva dal 2015, è il punto di riferimento per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali del Nord-est Italia. I servizi offerti dalle Sedi Territoriali dell’Associazione sono volti a promuovere l’inserimento attivo delle persone sordocieche nel tessuto sociale di appartenenza e a supportare le famiglie attraverso il lavoro sinergico di assistenti sociali ed educatori che attivano tutte le risorse sul territorio. Inoltre coordinano un gruppo di volontari che partecipano ad iniziative di socializzazione per gli utenti e per le famiglie oltre a promuovere le attività svolte dall’Associazione. Nel 2019 la Sede Territoriale di Padova è stata di riferimento per 55 utenti e le loro famiglie.