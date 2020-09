Cesare Cremonini da venerdì 18 settembre in radio il nuovo singolo “Ciao”

Share Facebook

L’inedito è tratto dalla raccolta certificata platino

“CREMONINI 2C2C THE BEST OF”

che contiene anche

“Al Telefono” e “Giovane Stupida”

32 singoli di successo+18 tracce demo originali

e alternative takes +15 brani strumentali

+16 versioni pianoforte e voce



“Ciao” è la canzone con cui dico addio al mio passato, dopo un 2020 che ha spostato pesi enormi nella vita di tutti e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Il testo esce da una camera da letto per dire addio a qualcosa di più ampio, perché quando l’ho scritta sentivo che i titoli di coda erano imminenti. Una canzone come un imbuto in cui far defluire il passato. Un “Addio” alle persone che ci hanno fatto più male che bene ma anche a quelle che abbiamo amato e che ora non ci sono più. Mentre scrivevo gli interlocutori si alternavano nella mia mente come i cartelli segnaletici di una autostrada verso il futuro. Ho voluto dare voce a ciò che provavo mentre abbandonavo pezzi della mia vita per strada.

Ed è anche per questo che “CIAO” dal punto di vista musicale è una canzone moderna, minimale ma molto potente. Mi sono divertito a vestirla con suoni analogici, che avvolgono lo spazio sonoro rendendola una canzone che vuole essere competitiva anche rispetto alle produzioni internazionali.

Ho cercato di uscire, come sempre, dagli stereotipi della canzone pop, che per me resta uno spazio estremamente libero e creativo. Penso che dopo vent’anni di carriera, al tempo dello streaming che ha aperto nuove vie e cambiato volto al mercato della musica, la cosa più importante rimanga trasmettere l’idea che il pop sia una grande possibilità espressiva e non abbia confini.

Ora più che mai, è importante trasmettere al pubblico, ma non solo a lui, che distinguersi ricercando la qualità e la credibilità in ciò che si fa, è sempre l’aspetto più importante nella musica come nella vita”.

Così Cremonini spiega la genesi di “CIAO” canzone scritta da Cesare nel 2019 che sarà in radio da venerdì, 18 settembre. Il brano è il terzo estratto di “Cremonini 2C2C the best of” la prima grande raccolta – già certificata platino – della produzione ormai ventennale di Cesare uscita il 29 novembre 2019, che contiene 6 brani inediti, 32 singoli rimasterizzati, un album di 16 interpretazioni in versione pianoforte e voce, 15 brani strumentali realizzati dal 1999 ad oggi, 18 tracce demo originali, home recording e alternative takes mai pubblicate.

Il brano verrà accompagnato da un video, anch’esso disponibile da venerdì, che conferma l’attenzione e l’importanza dei videoclip per CESARE CREMONINI: il videoclip di “CIAO” (prodotto dalla società “Inside Man” di Giorgio Squarcia per Universal Music e diretto da Paolo Gep Cucco della DWok di Torino) utilizza per la prima volta in Italia un virtual set in real-time per la realizzazione di immagini in 3D. Si tratta dell’ultima frontiera delle produzioni video cinematografiche utilizzata ad oggi solo all’estero per film come Star Wars e Star Trek. La tecnologia utilizzata, realizzata in esclusiva da D-wok, permette di creare un mondo virtuale con immagini 3D di altissima qualità che interagiscono con la macchina da presa permettendo la realizzazione di tutti gli effetti speciali e degli ambienti digitali in real-time.

Il videoclip di “CIAO”, girato durante l’estate negli studi dell’Apulia Film Commission di Bari, apre la porta ad una nuova generazione di video e di film che potranno creare mondi 3D controllabili dalla creatività e dalla tecnologia in tempo reale e sempre più simili al vero.

Il 2021 sarà l’anno del ritorno al live dopo la pausa causata dai terribili eventi legati alla pandemia di Covid19.

Live Nation ha annunciato la riprogrammazione delle date del tour negli Stadi nel 2021: i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Maggiori informazioni sul Tour 2021 e la gestione dei biglietti sono disponibili alla pagina: https://www.lntvglobal.com/it/article/cremonini-tour-2021/.

I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Questo il calendario aggiornato di “CREMONINI 2021 STADI”:

1 GIUGNO 2021 (data zero) – PASSARIANO DI CODROIPO (UD) – VILLA MANIN

5 GIUGNO 2021 – IMOLA – AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

8 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO

12 GIUGNO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

16 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

19 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO ARENA DELLA VITTORIA

23 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI