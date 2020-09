Carla Bruni il 9 ottobre uscirà il suo nuovo album

Ascoltando il manifesto del disco, “Carpe Diem”, non si può non notare un forte senso di contemporaneità, di presente. Questo è quello che rende così disarmanti le canzoni della Bruni: intimità, semplicità, spirito di libertà, amicizia e amore.

L’album, il primo con brani originali in 7 anni, è stato anticipato dal singolo “Quelque chose” (di cui è disponibile sia un video ufficiale https://youtu.be/g-qvPsVxEgI che una live session https://youtu.be/nHjoV7uxXlE ) e dalla IG track “Un grand amour” (qui la live session https://youtu.be/A_PJ1rACshg ) e conterrà per la prima volta un duetto inedito in italiano con la sorella Valeria Bruni-Tedeschi sulle note del brano “Voglio l’amore”.