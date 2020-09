Share Facebook

“Diamonds” è il nuovo singolo di Sam Smith, dal 18 settembre disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l’album “Love Goes” in uscita il 30 ottobre su etichetta Capitol Records/Universal.

In “Diamonds” Sam racconta, con la sua voce inconfondibile, una storia d’amore vissuta senza rimpianti. Guarda il video a questo link … diretto da Luke Monaghan che ha già ha lavorato con Sam per i brani “How Do You Sleep”, “Too Good At Goodbyes” e “Writing’s On The Wall”.

Sam Smith ha totalizzato ben trenta miliardi di stream durante la sua carriera con il primo e il secondo album, entrambi certificati dischi multiplatino nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Grande attesa c’è per “Love Goes”, suo terzo album in studio atteso per il prossimo ottobre. Per la creazione della copertina Sam ha lavorato con il fotografo di moda e regista britannico di fama mondiale Alasdair McLellan (Vogue, Kim Jones, Louis Vuitton).

“Love Goes” è una raccolta di canzoni scritte negli ultimi due anni, ognuna caratterizzata da una storia diversa da raccontare. Sam l’ha realizzata coinvolgendo diversi collaboratori: da Steve Mac (Ed Sheeran, Celine Dion), Shellback/MXM (Robyn, Pink, Britney Spears), Labrinth (Love Goes title track), a Stargate, nonché il buon amico Guy Lawrence (Disclosure) e il collaboratore di sempre Jimmy Napes.

Sam ha dichiarato: Gli ultimi due anni sono stati i più sperimentali della mia vita, personalmente, ma anche musicalmente. Ogni volta che sono entrato in studio, mi sono ripromesso che avrei dato il meglio e anche di più, senza limiti. Il risultato è stato così magico, così terapeutico e divertente. Nessun senso di colpa, nessuna vergogna, solo l’amore per il canto, la creazione e la danza. Sono così grato per tutti quelli che hanno assecondato la mia creatività e mi hanno permesso di essere chiunque volessi essere in quello studio in quel giorno… ascolta queste canzoni a cuore aperto e considera ogni canzone come un fiore diverso del giardino, sono sicuro che ti faranno divertire, io ho cercato di non prendermi troppo sul serio quando ho scritto alcune di questi brani. Spero che ti facciano sorridere, perché mi hanno fatto e mi fanno ancora sorridere”.

Oltre al recente singolo “My Oasis” con Burna Boy, “Love Goes” contiene anche le bonus track già pubblicate, tra cui ‘Dancing With A Stranger’ feat. Normani , “Promises” feat. Calvin Harris e “I’m Ready” feat. Demi Lovato.

LOVE GOES TRACKLISTING

Young

Diamonds

Another One

My Oasis (feat. Burna Boy)

So Serious

Dance (‘Til You Love Someone Else)

For The Lover That I Lost

Breaking Hearts

Forgive Myself

Love Goes (feat. Labrinth)

Kids Again

BONUS TRACKS

Dancing With A Stranger (Sam Smith & Normani)

How Do You Sleep?

To Die For

I’m Ready (Sam Smith & Demi Lovato)

Fire On Fire

Promises (Calvin Harris & Sam Smith)