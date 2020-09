È online il videoclip di “Destri” il nuovo singolo di Gazzelle

Share Facebook

Scritto e diretto da bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), il video rappresenta una storia finita. Il ricordo malinconico ma rassegnato di un presente che fa male, in seguito a una rottura. Il video attraverso i suoi 4 set vuole essere la rappresentazione dell’ambiente domestico. Teatro della vita di coppia, dal principio, fino alla fine della relazione. Tutto ciò si traduce in termini stilistici con un omaggio a gli anni ’90 e primi ’00, periodo appartenente alla cosiddetta generazione MTV. Ogni ambiente ha all’interno un elemento di rottura, specchio della relazione ormai terminata, e di tutti i segni che visibilmente ha lasciato.

A proposito del brano, disponibile in streaming e digitale al link https://gazzelle.lnk.to/Destri, l’artista commenta: “Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza.”

Nei giorni scorsi, inoltre, Gazzelle ha dato vita a una campagna urbana a Milano e Roma per dare un piccolo indizio ai fan sull’attesissimo nuovo singolo. Affissioni con la sola scritta “Non è colpa mia.” sono spuntate in tutta la città meneghina e due maxi proiezioni sono state fatte nella sua città natale.

Il 2019 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Gazzelle, confermandolo artista di punta del panorama musicale italiano contemporaneo: grazie al grande affetto dei suoi fan è riuscito a portare il suo album “PUNK” in tutta Italia con numerosi sold out, ha pubblicato il suo nuovo lavoro in studio “POST PUNK” – contenente 4 nuovi inediti (disponibile al link https://musicfirst.it/715-gazzelle-post-punk) – e ha conquistato una serie di certificazioni che si sono aggiunte ai grandi traguardi degli ultimi anni. Nei primi due mesi del 2020, inoltre, Gazzelle è stato protagonista del “POST PUNK TOUR” nei palazzetti italiani, registrando il sold out ovunque.

Queste le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” certificato platino e “MEGASUPERBATTITO” certificato oro, ha ottenuto il disco d’oro per “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “Scintille”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Vita Paranoia”, “Sbatti”, “Una canzone che non so” e il disco di platino per “Non sei tu”, “Polynesia” e “Sopra” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).