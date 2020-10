Mariah Carey celebra i 30 anni di carriera con la pubblicazione di 16 vinili

Share Facebook

La superstar internazionale, cantautrice, Mariah Carey continua la celebrazione del suo 30° anniversario (# MC30) di carriera con l’uscita di 16 edizioni – commemorative – in vinile dei suoi album del catalogo Columbia / Legacy, divisione di Sony Music Entertainment, e di Universal Music Group.

Le uscite inizieranno a ottobre 2020 e proseguiranno fino a gennaio 2021, di seguito l’elenco completo dei titoli in vinile:

Mariah Carey (1990, Columbia/Legacy) ? October 2, 2020

Merry Christmas (1994, Columbia/Legacy) ? October 30, 2020

Emotions (1991, Columbia/Legacy) ? November 6, 2020

MTV Unplugged (1992, Columbia/Legacy) ? November 6, 2020

Music Box (1993, Columbia/Legacy) ? November 6, 2020

Daydream (1995, Columbia/Legacy) ? November 6, 2020

Butterfly (1997, Columbia/Legacy) ? November 6, 2020

Rainbow (1999, Columbia/Legacy) ? November 6, 2020

The Emancipation of Mimi (2005, UMG) ? November 6, 2020

Caution (2018, Columbia/Legacy) ? November 6, 2020

Merry Christmas II You (2010, UMG) ? December 4, 2020

The Rarities (2020, Columbia/Legacy) ? December 11, 2020 – D2C only

Charmbracelet (2002, UMG) ? January 22, 2021

E=MC2 (2008, UMG) ? January 22, 2021

Memoirs of an Imperfect Angel (2009, UMG) ? January 22, 2021

Me. I Am Mariah? The Elusive Chanteuse (2014, UMG) ? January 22, 2021

Il 2 ottobre, Columbia/Legacy pubblicherà inoltre in CD e digitale “The Rarities”, una nuova compilation che rappresenta la carriera straordinaria di Mariah Carey attraverso registrazioni inedite dal 1990 al 2020, selezionate dall’artista. L’album include un secondo disco integrale mai pubblicato prima del Live at the Tokyo Dome, il primo concerto di M. Carey in Giappone durante il Daydream World Tour del 1996. “Save The Day”, la prima traccia estratta da The Rarities, è invece una nuova registrazione realizzata a partire da una canzone scritta in precedenza che non è mai stata completata, e contiene un campionamento dell’iconica hit dei Fugees “Killing Me Softly with His Song”

Le uscite in vinile di Mariah Carey fanno parte di # MC30, le celebrazioni in corso per il 30° anniversario dell’uscita dell’album di debutto di Mariah Carey e la continua evoluzione della sua carriera stratosferica. Le uscite settimanali di #MC30 hanno incluso EP digitali, remix, bonus, rarità e performance dal vivo strabilianti. La musica è accompagnata da video, foto, note personali di M. Carey e pubblicazioni fisiche.