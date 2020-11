Share Facebook

Venerdì 4 dicembre – in esclusiva – su Apple TV+ Lo speciale realizzato dalla Regina del Natale prevede una formazione spettacolare:

Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri,

Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris

Mariah Carey pubblicherà il nuovo singolo tratto dalla colonna sonora dello spettacolo ed il video musicale di “Oh Santa!”, con Ariana Grande e Jennifer Hudson, il 4 dicembre

Apple TV+ e Mariah Carey hanno annunciato oggi che le vacanze di Natale inizieranno ufficialmente con una produzione epica intitolata “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”, che debutterà a livello globale venerdì 4 dicembre su Apple TV+.

Mariah ha convocato una formazione speciale di superstar: da Tiffany Haddish a Billy Eichner, da Ariana Grande a Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris, tutti invitati a prendere parte a questo evento unico nel suo genere. Tra le apparizioni speciali sono previsti anche i gemelli di Mariah Carey, Marocchino e Monroe.

Costretto ad affrontare una carenza di allegria natalizia, il Polo Nord sa che c’è solo una persona che può salvare la situazione: la grande amica di Babbo Natale, Mariah Carey! Combinando nello spettacolo musicale danze e animazioni rivoluzionarie, l’indiscussa Regina del Natale entra in azione per ricreare l’atmosfera di fest e rendere così nuovamente felice il mondo intero.

“Mariah Carey’s Magical Christmas Special” è prodotto da Mariah Carey, nonché da Ian Stewart, Raj Kapoor e Ashley Edens (Done + Dusted). Il vincitore del premio BAFTA Hamish Hamilton e il candidato all’Oscar e vincitore del Golden Globe Roman Coppola sono i registi e produttori esecutivi, mentre lo speciale è stato scritto da Caroline Fox.

Il singolo della colonna sonora e il nuovo video musicale “Oh Santa!”, scritto da e con Mariah Carey che si esibisce con Ariana Grande e Jennifer Hudson, sarà distribuito da Sony Music e pubblicato da Apple Music. La colonna sonora dello speciale è piena di nuove interpretazioni ed includerà anche Snoop Dogg e Jermaine Dupri come ospiti aggiuntivi, oltre a una nuova versione di “Sleigh Ride”. La colonna sonora sarà disponibile il 4 dicembre esclusivamente su Apple Music e su tutte le altre piattaforme dall’11 dicembre. Apple Music celebrerà anche l’uscita dello speciale di Apple TV+ con una intervista esclusiva realizzata da Zane Lowe il 7 dicembre, in cui la Carey scorrerà la sua playlist di canzoni preferite per il Natale (curata personalmente!) e parlerà del suo album recente e del suo libro di memorie “The Meaning of Mariah Carey”.

Il 25 dicembre, Mariah Carey apparirà inoltre anche su Apple Music Hits, la nuova stazione radio di Apple Music, per uno speciale di sei ore Holiday Hits che presenta le più grandi canzoni festive tra cui “All I Want For Christmas Is You” e racconta ai fan i suoi ricordi delle vacanze, con altri artisti e host che condivideranno i propri messaggi di auguri.

