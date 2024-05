ELE A tra gli artisti rivelazione dell’anno annuncia “Acqua Tour”

Share

Fin dal primo momento la capacità di ELE A di unire il passato al presente è stata il tratto distintivo della sua musica. In pochissimo tempo si è fatta conoscere e si è guadagnata, con il talento e il suo stile inconfondibile, una posizione nella scena.

Voce riconoscibile, testi che raccontano la realtà da una prospettiva unica. Tra gli artisti rivelazione dell’ultimo anno, grazie al suo punto di vista e alla sua originalità ha catturato fin dal primo momento l’attenzione di pubblico e critica.

Dopo il successo di “GLOBO”, in attesa della release del suo nuovo EP “ACQUA” (EMI Records Italy/Universal Music Italia), fuori ovunque venerdì 10 maggio, annuncia oggi il suo “ACQUA TOUR”, che la vedrà quest’estate sui palchi dei principali festival italiani e internazionali e ad ottobre per la prima volta nei club.

Di seguito il calendario di tutte le date in aggiornamento organizzate da Magellano Concerti e TCO Prod:

DATE OUTDOOR

22.03 – Zurich (CH) – M4music Festival

19.04 – Paris (FR) – La Boule Noire – SOLD OUT

27.04 – Lausanne (CH) – La Cave du Bleu Lézard – SOLD OUT

01.05 – Bologna – Primo Maggio Bologna – Piazza Maggiore

24.05 – Milano – Mi Ami Festival

02.06 – Galzigliano Terme (PD) – Anfiteatro del Venda

08.06 – Bastia Umbra (PG) – Chroma Festival

28.06 – Azzano Decimo (PN) – Fiera della Musica

29.06 – Geneve (CH) – Transforme Festival

03.07 – Collegno (TO) – Flowers Festival

10.07 – Arezzo – Men/go Music Festival

12.07 – Frauenfeld (CH) – Openair Frauenfeld

17.07 – Fribourg (CH) – Les Georges Festival

20.07 – Jesolo (VE) – Suonica Festival

03.08 - Volterra (PI) – Anti Social Social Park

08.08 – Budapest (HU) – Sziget Festival

17.08 – Luzern (CH) – Funk Am See

30.08 – Bern (CH) – Gaskessel Season Opening

12.09 – Trento – Poplar Festival

DATE INDOOR

16.10 - Roma – Largo Venue

17.10 - Bologna – Locomotiv Club

22.10 London (UK) – Color Hoxton

25.10 - Torino – Hiroshima Mon Amour

23.10 - Lugano (CH) – Studio Foce

I biglietti sono disponibili a partire da oggi sui circuiti di vendita e prevendita abituali.

“ACQUA” è il nuovo racconto della società vista dagli occhi di ELE A: persone che tentano di fuggire dalla propria realtà, problemi della quotidianità ingigantiti sproporzionatamente dall’ansia e quel senso di impotenza che si prova nel vedere una persona vicina autodistruggersi. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati nel disco.

Nelle tracce riporta alla luce sfumature dell’hip hop anni ‘90, la ritmica del boom bap, passando per elementi della drum and bass e della 2step inglese fino ad arrivare alla gfunk e alle sonorità detroit/electro. Un mix di generi e influenze che da sempre hanno accompagnato la sua musica.

Di seguito la tracklist di “ACQUA”:

Ko

Nodi

Gocce

Oceano

Oblò

Dafalgan

Neve

L’album è disponibile in formato fisico in esclusiva per lo shop Universal Music Italia, già attivo il pre- order (https://eleab.bio.to/acqua):

Formato Vinile (versione esclusiva stampata su vinile colorato autografato)

Formato Cassette (versione esclusiva trasparente autografata)

Dopo aver portato le tracce del suo EP “Globo” in giro per i palchi dei più importanti festival tra l’Italia e la Svizzera quest’estate e aver collaborato con pesi massimi della scena urban, ha anticipato la sua prossima uscita con il singolo “DAFALGAN” (https://elea.lnk.to/dafalgan), la prima uscita discografica che porta la firma di EMI Records Italy/Universal Music Italia. Con questa traccia l’artista ha svelato frammenti della sua storia e trasformato con abilità le sue esperienze personali in barre schiette, ma allo stesso tempo analgesiche.

Ele A, classe 2002, nata e cresciuta a Lugano. Il suo gusto street pop cela in realtà un manifesto amore per l’estetica del rap, e un puro credo: “tu usi la musica per aver altro invece per me è l’obiettivo finale”. A giugno 2022 pubblica il primo Ep, Zerodue Demo, disco autoprodotto che viene distribuito esclusivamente in fisico, in un lungo tour estivo di oltre 20 date, che la porta a calcare prestigiosi palchi in Italia e all’estero, dal MI AMI di Milano allo Sziget Festival di Budapest. Debutta sulle piattaforme con i singoli “Mikado”, “Globo” e “Uno9999”, poi contenuti nell’EP “Globo” uscito ad aprile 2023. Tra le collaborazioni compaiono il brano “C’est la vie” del sassofonista francese Laurent Bardainne e “Verdad” del producer Golden Years insieme a Joan Thiele. Da maggio a settembre calca i palchi dei maggiori festival italiani e svizzeri. Pubblica ad agosto il suo ultimo singolo “Tennis Club” e collabora con Dj Shocca e Guè nella traccia “El Clásico”. A ottobre è con VillaBanks, nel suo album omonimo nella traccia “Game”. Presente tra gli artisti del Red Bull Posse con il brano NiHao, insieme a Diss Gacha e agli Slings. Dopo aver collaborato con i Cor Veleno nella traccia “Finale Chimico” del loro album “Fuoco Sacro” e con Peet in “Leão”, ad aprile firma il feat. con Marco Castello in Māyā, ultimo disco di MACE, per la traccia “MENTRE IL MONDO ESPLODE”.

