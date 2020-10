Conte Bros feat. Gemelli Diversi il nuovo singolo “Portami al limite”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Venerdì 9 ottobre esce in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “PORTAMI AL LIMITE” ft. Gemelli Diversi (Jericho Records\ Believe), il nuovo singolo dei CONTE BROS che anticipa l’EP, in uscita nella primavera del 2021.

“PORTAMI AL LIMITE” ft. Gemelli Diversi (Thema & Strano), è un brano scritto, composto dai Conte Bros, duo formato da Anthony e Vittorio Conte, insieme a Thema (che ne ha curato le strofe rap), e prodotto presso il Jericho Studios (Treviso) e il Monodynamic Studio (Milano).

La collaborazione con i Gemelli Diversi, duo rap milanese, nasce dal desiderio dei Conte Bros di coronare un sogno: quello di cantare con coloro a cui si sono sempre ispirati fin da quando hanno iniziato a fare musica. Dal sodalizio artistico si è poi consolidata una vera a propria amicizia.

“PORTAMI AL LIMITE”, nuovo singolo dei Conte Bros, è un brano che racconta con toni nostalgici alcuni dei momenti più significativi e importanti del passato dei due artisti e invita l’ascoltatore a godersi a pieno e senza paura ogni attimo della vita.

«È un viaggio nella macchina del tempo che racconta, attraverso immagini, odori e sensazioni tutto ciò che ormai fa parte del passato e che rimane tale – raccontano i due cantautori – Il brano fa riferimento ai momenti importanti e difficili della vita e a tutti quegli istanti in cui (forse) dovremmo soltanto trovare il coraggio di fermare il battito per goderci ogni minima cosa ï¬Âno all’estremo.»

Anthony e Vittorio Conte, in arte “Conte Bros”, rispettivamente classe 1993 e 1990, sono due fratelli artisti, produttori, autori e compositori pluripremiati. Il duo nasce dopo la pubblicazione degli album “Sogno e realtà” (2008) e “Sono solo briciole” (2012) da parte di Vittorio, con la volontà di elaborare testi e sonorità ancor più elevate. Se da un lato Anthony e Vittorio cominciano a scrivere e comporre brani per altri artisti affermati nel panorama discografico italiano, vincendo due Dischi D’oro ed un Premio Lunezia, dall’altra i Conte Bros pubblicano tre singoli prodotti da Alex Trecarichi. Affrontando tematiche difficili e dando particolare attenzione ai temi a sfondo sociale, si posizionano nella rosa dei 25 vincitori di Area Sanremo 2018 con il singolo “Storie”. Tutto ciò li porta a collaborare col mondo del cinema, i loro singoli “Foglie Di Un Tempo, “Rewind” e “Gira lento” vengono scelti come colonne sonore dei film “Non Seguirmi” e “L’ultimo Round”, formati da un cast di attori internazionali. Attualmente i Conte Bros sono seguiti dal produttore esecutivo e manager Maria Totaro e da Diego Castelli.