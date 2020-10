Gary Burlow, Michael Buble, Sebastian Yatrà con il singolo Elita

“Non riesco ancora a credere di essere parte di una canzone con Gary Barlow e Michael Bublé” ha detto Sebastián. “Abbiamo fatto tutto questo a distanza, ma stranamente sembra come se fossimo stati amici da una vita. Questi ragazzi sono un talento puro. Non vedo l’ora di continuare a imparare da loro… Speriamo davvero che voi amiate Elita quanto noi”.

“Elita”, anticipa l’album solista di Gary Barlow “Music Played By Humans” che uscirà il prossimo 27 novembre. “Music Played By Humans” è il primo album solista di Gary dopo il successo di “Since I Saw You Last” pubblicato nel 2013.

