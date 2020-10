“Nati diversi: ultima cena” la nuova edizione dell’ album di Gianni Bismark

Share Facebook

Sarà disponibile da domani, venerdì 9 ottobre, “NATI DIVERSI: ULTIMA CENA” (https://giannibismark.lnk.to/natidiversiultimacena), la nuova edizione del fortunato album di GIANNI BISMARK pubblicato lo scorso marzo che aveva debuttato nella Top5 degli album più venduti e ascoltati in Italia totalizzando in una sola settimana oltre 5 milioni di stream e ottenendo ottimi consensi da pubblico e critica.

Il nuovo album sarà disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in versione CD e LP colorato (in edizioni limitate autografate).

Nel disco oltre al singolo “Sempre in tuta”, che vede collaborare GIANNI BISMARK con l’amico e collega DANI FAIV (brano prodotto da Sick Luke) e il duetto con EMMA in “C’HAI RAGIONE TU” anche la collaborazione con VEGAS JONES in “Feste degli altri”, l’inedito “Me pari un’altra”, il freestyle “Meno Solo” e le versioni acustiche di “Gianni Nazionale” e “Scherzo Rido”.

Questa la tracklist completa:

“Scherzo rido” prod. G FERRARI

“Nati Diversi” prod. G FERRARI

“Ne hai fatti 100” feat. TEDUA prod. CHRIS NOLAN

“Poche persone” prod. G FERRARI

“La Strada è Nostra”, feat. GEOLIER prod. SICK LUKE

“Nse Vedemo Mai” prod. ENEMIES

“Mi Sento Vivo” Feat. FRANCO126 prod. G FERRARI

“Quello Vero” prod. 2NDROOF

“Negativi” feat. QUENTIN40 prod. DRONE126

“San Francesco” prod. G FERRARI

“Gianni Nazionale” prod. G FERRARI

“Fateme Santo” prod. G FERRARI

Feste Degli Altri feat. VEGAS JONES prod. G FERRARI

C’hai Ragione Tu feat. EMMA prod. G FERRARI e ENEMIES

Sempre in Tuta feat. DANI FAIV prod. SICK LUKE

Me pari un’altra prod. G FERRARI

Meno Solo (Freestyle)

Gianni Nazionale (Acoustic Version)

Scherzo Rido (Acoustic version)

GIANNI BISMARK è il rapper che non ti aspetti ma che dopo pochi minuti che te lo trovi davanti ti conquista con un cuore grande come la sua passione per la musica, il calcio e la buona cucina.

BISMARK è un ragazzo di borgata che in poco tempo si è affermato nella scena Urban dimostrando di saper mischiare le proprie origini (stornelli romani e Franco Califano) con un mondo sonoro che va da Nas all’indie più attuale. Risultato? Qualcosa di unico e non replicabile senza rischiare di sembrare non veri.

Tra i tanti caduti nella sua rete anche una delle artiste più amate e apprezzate nel nostro paese, EMMA.

Da un incontro fortuito e da un testo firmato da Gianni Bismark, Emma e Franco126 è nata “C’HAI RAGIONE TU”, un botta e risposta tra due innamorati dal sapore nostalgico, un dialogo ambientato in una Roma che forse oggi non esiste più ma che tutti amano ricordare con affetto.

Sarà online alle 14:00 di oggi il video ufficiale di “C’HAI RAGIONE TU”.

Il video, prodotto da MAESTRO per la regia di BENDO, è stato girato a Roma, all’interno di una villa storica.

Il video ricalca la storia della canzone: due amanti che si allontanano e si ritrovano in una Roma che non fa solo da sfondo a questa travagliata storia d’amore ma che ne è un ingrediente essenziale (Roma se fatta bella solo per noi due).

Emma aveva raccontato: “Gianni mi ha contattata su Instagram e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più “grosso” mi avrebbe chiesto un feat. Io gli ho risposto che con me non funziona così, perché conta la canzone. Mi ha mandato un paio di provini e l’idea mie è piaciuta subito. Appena siamo usciti dal lockdown ho organizzato una cena in giardino e mi sono ritrovata con Gianni e Franco 126 a scrivere questo pezzo fino a notte fonda. Questa è la storia, ci siamo incontrati e abbiamo fatto musica insieme.

Siamo dei sognatori e ci vogliamo bene”.

E Gianni aveva aggiunto: “Non mi sarei mai aspettato che una artista già così affermata come lei si mettesse così a disposizione di uno come me, che ha ancora molto da dimostrare. Passare del tempo con lei è stato magico. Ha una voce e una grinta davvero incredibili e senza di lei questa canzone non sarebbe stata la stessa cosa”.

Cresciuto nel quartiere Garbatella con una smisurata passione per il calcio e per la Roma (il suo nome d’arte proviene dal nome completo del calciatore Gianni Guigou ovvero Gianni Bismark Guigou Martínez, che militò nella Roma dell’ultimo scudetto) e con le radici ben piantate nella città eterna, GIANNI BISMARK ha pubblicato il suo primo mixtape “Gianni Bismark Mixtape” nel 2015 a cui ha fatto seguito nel 2016 il suo album d’esordio “Sesto Senso”.

Dopo diverse collaborazioni e cambi di rotta nel gennaio 2019 esce “RE SENZA CORONA” (primo lavoro per la Virgin Records/Universal Music Italia), un album non solo legato agli stereotipi della trap e del rap moderno ma che trovava le sue radici nei classici della musica e della tradizione romana.

Questo disco aveva impegnato Tiziano Menghi (questo il suo vero nome) sia dal punto di vista della scrittura che nella creazione di un sound personale, grazie anche all’apporto di G Ferrari, produttore del disco a cui si sono affiancati gli Enemies (produttori anche di Ultimo e Mostro).

L’album di Bismark aveva debuttato nella Top20 dei dischi più venduti in Italia e conteneva collaborazioni con Dark Polo Gang, IZI, Franco126, Ntò, Ketama126 e Pretty Solero.

Il risultato è stata la nascita di un nuovo esponente della

Dal disco erano stati estratti i singoli “Gianni B”, “PREGIUDICATI” featuring IZI (https://youtu.be/WPCE9BXIfXw) e “FOR REAL” Featuring DANI FAIV (https://youtu.be/Eyq53z1btLU).

Nel marzo di quest’anno GIANNI BISMARK ha pubblicato “NATI DIVERSI”, album che aveva debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in digitale in Italia totalizzando in una sola settimana oltre 5 milioni di stream e ottenendo ottimi consensi sia dalla critica che dal pubblico. Del disco inoltre ben 9 tracce su 12 si erano piazzate sia nella Top50 di Spotify Italia che nella Top50 di Apple Music grazie anche ad una squadra degna della nazionale del rap italiano: 2ND ROOF, CHRIS NOLAN, DRONE126, ENEMIES, FRANCO126, GEOLIER, G FERRARI, TEDUA, SICK LUKE, QUENTIN40.