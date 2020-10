Francesco Bomenuto, unico italiano tra i protagonisti della soap “Una vita”

Unico italiano nel cast, il personaggio interpretato dall’attore di origini calabresi sarà introdotto nelle puntate che arriveranno in Italia dopo le festività natalizie. Poche le indiscrezioni trapelate sul ruolo che ricoprirà la new entry: Bomenuto, che ha fatto il suo ingresso sul set a inizi settembre, interpreterà il personaggio di Roger che si inserirà nelle vicende intrise di amore, passione, gelosia e vendetta ambientate ad Acacias 38.

Grande novità per “Una vita”: Francesco Bomenuto entra a far parte della soap iberica più amata in Italia, trasmessa ogni giorno su Canale5.