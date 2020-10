“X Factor Mixtape 2020” i brani originali di X Factor 2020

Sin dalle battute iniziali X FACTOR – lo show di Sky prodotto da Fremantle – ha lasciato spazio ai brani originali dei concorrenti in gara e, dopo aver scoperto questa sera i protagonisti dei Live dell’edizione 2020, venerdì li conosceremo più a fondo grazie proprio alle tracce contenute nel Mixtape, che saranno eseguite durante la prima puntata dei Live, attesa per giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV e sempre disponibile on demand.

BLIND, BLUE PHELIX, CASADILEGO, CMQMARTINA, EDA MARÌ, LITTLE PIECES OF MARMELADE, MANITOBA, MELANCHOLIA, MYDRAMA, N.A.I.P., SANTI, VERGO sono i 12 protagonisti di X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy)!