Manuela Villa e Fabio Armiliato Presentano “Sei nell’aria”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Esce SEI NELL’ARIA, il nuovo brano firmato ed interpretato da Manuela Villa con tutta la classe vocale del celebre tenore genovese Fabio Armiliato che l’affianca.

È la voce del grande tenore italiano ed internazionale Fabio Armiliato in totale fusione con quella di Manuela Villa a dare lustro al singolo “Sei nell’aria” per quella che si preannuncia ad oggi come una delle novità musicali di questo anno. Insieme, all’inconfondibile timbro e alla classe vocale del celebre tenore, ci regalano un sorprendente e riuscitissimo duetto, dando vita ad un brano dal ritmo incalzante e vibrante da cui sarà difficile staccarsi, soprattutto grazie ad una forte passionalità che li lega, alla performance della sempre bravissima e nota figlia di Claudio Villa, e alla voce di questo grande artista della lirica mondiale che arricchisce in modo sontuoso il brano.

Fabio Armiliato, tenore di fama internazionale, protagonista di tante opere ed artista poliedrico che può vantare nella sua prestigiosa carriera anche una partecipazione non solo come cantante ma anche come attore nel film “To Rome with love” scritto e diretto da Woody Allen in cui recita al suo fianco, è qui un raffinato e pregevole interprete nel duetto ottenuto con una dinamica appassionante, dando così vita ad un formidabile intreccio vocale di alta classe che saprà sicuramente conquistare i cuori di molti ascoltatori.

Manuela Villa non è solo la nota cantante che tutti conosciamo dal lungo curriculum professionale, ma è anche autrice geniale ed impegnata di testi e musica di brani importanti come quello che presentiamo oggi .

La Kicco Music, che ha creduto nella validità di questo suo brano e all’adeguatezza della intensa capacità interpretativa di Manuela Villa, ha voluto affiancarle una voce di livello mondiale al fine di valorizzare, come la cantante merita, questa sua composizione.