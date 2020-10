Happy Birthday Eros Ramazzotti

VH1 è un canale musicale, visibile sul 67 del digitale terrestre, 22 di tivùsat e 715 di Sky, dedicato ai successi del presente e del passato, con la missione di rendere contemporanei i classici e far diventare classici i successi di oggi. VH1 si rivolge ad una ampia fascia di pubblico e celebra i grandi artisti di tutte le epoche e i successi di oggi. È il canale musicale rivolto a tutti gli appassionati di musica, in cui la qualità sfida l’età. Nella playlist di VH1, infatti, convivono artisti di ieri e di oggi, sempre con grande attenzione alla qualità. VH1 fa parte di ViacomCBS Networks Italia. È Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria di VH1.

Dagli anni ’80 in poi, la sua carriera è stata un crescendo di successi e concerti memorabili, grazie al suo talento e alla collaborazione con tantissime star internazionali. Tina Turner, Anastacia, Ricky Martin, Cher, Joe Cocker, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti sono soltanto alcuni degli artisti più importanti con cui ha lavorato. Protagonisti delle sue canzoni sono sempre la bellezza, l’amore, la vita vissuta fino in fondo…e proprio perché ogni sua canzone diventa un cult, anche VH1 vuole regalare ad Eros un’emozione per sempre!