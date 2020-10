Gazzelle torna venerdì 13 novembre con “Scusa”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Fuori venerdì 13 novembre “SCUSA” (Maciste Dischi/Artist First), il nuovo singolo di GAZZELLE prodotto da Federico Nardelli, disponibile da oggi in pre-order e pre-save al link https://gazzelle.lnk.to/Scusa_Pre!

Il brano arriva dopo il grande successo di “DESTRI” (Maciste Dischi/Artist First) – che nelle prime 24 ore ha raggiunto la vetta della Chart Top 50 Italia di Spotify e ha esordito direttamente sul podio della Classifica Top Singoli FIMI. Inoltre, a sole 4 settimane dall’uscita, il singolo ha conquistato il Disco d’Oro, confermandosi sul podio della Classifica Top Singoli FIMI, in seconda posizione (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Successi anche nelle classifiche Spotify: il brano si è guadagnato un posto nella Chart Viral 50 Globale di Spotify e continua a stazionare nelle prime posizioni della Chart Top 50 Italia di Spotify!

Con circa 17 milioni di stream totali “Destri” conferma Gazzelle a pieno titolo tra gli artisti più importanti della scena musicale contemporanea italiana!

A proposito del brano, disponibile da venerdì 25 settembre in streaming e digitale al link https://gazzelle.lnk.to/Destri, l’artista ha commentato: “Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza.”

È disponibile, al link https://bit.ly/3i7dvd7, anche il videoclip di “DESTRI”, scritto e diretto da bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra). Il video rappresenta una storia finita. Il ricordo malinconico ma rassegnato di un presente che fa male, in seguito a una rottura, tradotto in termini stilistici con un omaggio agli anni ’90 e primi ’00, periodo appartenente alla cosiddetta generazione MTV. Ogni ambiente ha all’interno un elemento di rottura, specchio della relazione ormai terminata, e di tutti i segni che visibilmente ha lasciato.

Gazzelle è pronto a tornare dal vivo nei maggiori festival italiani! Questi gli appuntamenti per “GAZZELLE 2021”, due date prodotte da Vivo Concerti:

Venerdì 16 luglio 2021 || Ippodromo Snai San Siro (MI) @ Milano Summer Festival

Giovedì 22 luglio 2021 || Ippodromo delle Capannelle @ Rock In Roma

Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali

Il 2019 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Gazzelle, confermandolo artista di punta del panorama musicale italiano contemporaneo: grazie al grande affetto dei suoi fan è riuscito a portare il suo album “PUNK” in tutta Italia con numerosi sold out, ha pubblicato il suo nuovo lavoro in studio “POST PUNK” – contenente 4 nuovi inediti (disponibile al link https://musicfirst.it/715-gazzelle-post-punk) – e ha conquistato una serie di certificazioni che si sono aggiunte ai grandi traguardi degli ultimi anni. Nei primi due mesi del 2020, inoltre, Gazzelle è stato protagonista del “POST PUNK TOUR” nei palazzetti italiani, registrando il sold out ovunque.

Queste le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” certificato platino e “MEGASUPERBATTITO” certificato oro, ha ottenuto il disco d’oro per “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “Scintille”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Vita Paranoia”, “Sbatti”, “Una canzone che non so” e il disco di platino per “Non sei tu”, “Polynesia” e “Sopra” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).