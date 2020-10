Nuovi orari per la mostra I Peccati di Johan Creten

Considerate le innumerevole richieste ricevute da parte del pubblico in queste ultime settimane per la visita alla mostra I PECCATI di Johan Creten, in corso all’Accademia di Francia a Roma-Villa Medici fino al 31 gennaio p.v., vi informiamo che sono stati aggiunti nuovi orari di ingresso e possibilità di scelta tra visita guidata alla mostra sola o visita guidata giardini + mostra. Si ricorda inoltre che l’esposizione rimarrà aperta dal lunedì alla domenica (giorno di chiusura il martedì) e che non sono attualmente consentite visite libere, ma solo accompagnate dalle guide dell’Accademia.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione (page scroll) acconsenti al loro uso. Per informazioni e per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Accetto