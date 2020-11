Il Villaggio di Natale Flover Ventiquattresima edizione

Share Facebook

La ventiquattesima edizione del Villaggio di Natale Flover

Apertura ufficiale: sabato 7 novembre

Aperto fino al 10 gennaio 2021

Flover Garden Center – Bussolengo (VR)

Torna, immancabile anche quest’anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d’Italia?

Sabato 7 novembre apre a Bussolengo – VR (e rimarrà aperto fino al 10 gennaio) con oltre 15.000 metri quadrati, di cui ben 8.000 al coperto: sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l’incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

Non mancheranno alcuni degli altri ingredienti fondamentali di questo straordinario Villaggio di Natale, anche se necessariamente ripensati per poter garantire al pubblico una visita in piena sicurezza: oggettistica, animazioni, artigianato, gastronomia, prodotti tipici e un’area ristorazione completamente rinnovata, con servizio al tavolo per rispettare tutte le normative di sicurezza.

La novità di quest’anno: un vero e proprio cartoon – animazione del libro “Incanto di Natale” pubblicato l’anno scorso da Flover proprio in occasione dell’evento – che verrà trasmesso in vari punti del Villaggio, per la gioia di tutti i bambini e dei grandi che non smettono di sognare.

Cosa offrirà il Villaggio di Natale 2020:

La scenografia: un golosissimo mondo fatto di cioccolato, dolci, biscotti, cupcakes e gustose ciambelle, sorvegliato da una squadra di schiaccianoci, i guardiani del Villaggio

L’accensione spettacolare del meraviglioso Albero di Natale gigante a palle di neve, tutti i giorni all’imbrunire. All’ingresso, un grande albero luminoso – con oltre 10.000 luci a led controllabili tramite smartphone per un infinito numero di effetti – accoglierà infatti tutti i visitatori al loro arrivo al Villaggio di Natale

Il trenino Flover Express, a bordo del quale i bambini e i loro genitori potranno fare un magico viaggio verso la Flover Winter Wonderland

La Fabbrica dei Giocattoli, dove gli elfi operosi trasformano in realtà i desideri che tutti i bambini hanno espresso nelle loro letterine a Babbo Natale

Le Trend Room, aree interamente dedicate al colore dove scoprire le tendenze del Natale 2020 per la casa e non solo: Palazzo degli schiaccianoci, sorvegliato da centinaia di schiaccianoci, dove i colori chiave sono bordeaux, verde scuro e oro; Coral Harmony dominata dai colori rosa e corallo; Mountain Lodge, dallo stile country, legno, classico ma non scontato; Xmas Safari per un natale un po’ wild e di tendenza che strizza l’occhio alle tendenze più modaiole; Champagne & Chic, in stile shabby con tessuti preziosi, porcellane, meravigliosi tendaggi francesi; Winter Morning, dai colori tenui delle più fredde mattine d’inverno, bianco, legno chiaro, azzurro ceruleo; A Wonderful time, in cui dominano il rosso e il bianco laccati, colori di uno dei simboli più noti del Natale, il candycane; Castello Pan di Zenzero, con un enorme castello di biscotto dove sembra quasi di sentire il tipico profumo del pan pepato e dove trovare decorazioni dai colori crema, marrone, oro e dove fortissimo sarà il richiamo al racconto dello Schiaccianoci con tanti topolini danzanti e dolcetti.

La Fioreria del Villaggio, dove esperte e fantasiose fioriste creeranno e personalizzeranno ghirlande, centritavola, fuoriporta, alberi di natale (e molto altro…).

Il mercatino e le performance live degli incredibili artigiani. Artisti appassionati che con le loro mani e con tecniche antiche realizzano oggetti unici e personalizzati: palline di vetro serigrafate, creazioni in porcellana fredda, incisione del legno con il fuoco, realizzazione di biglietti e segnalibri con l’arte del fiore d’erbario.

Le golose proposte della Cucina del Villaggio e le prelibatezze della Dispensa di Mamma Natale, perfette per avvicinarsi al Natale in maniera sfiziosa: ottimi prodotti artigianali, dai dolci, ai salumi, passando per le confetture speciali e il vino.

Un nuovo ristorante totalmente Covid Secure, dove poter assaporare i piatti degli chef del Villaggio in piena sicurezza.

Le postazioni fotografiche localizzate in varie zone del Villaggio, per avere una foto ricordo e personalizzare palline e magneti con un ricordo indimenticabile.

Infine, non mancheranno alcuni “classici”: dal Bosco degli Gnomi (con gli alberi di Natale), alle Luci d’Inverno (area dedicata alle luci e all’illuminazione), ai Villaggi in Miniatura (i presepi americani), senza dimenticare il Portico dei Presepi, l’Angolo dei pacchetti (area cartoleria con fiocchi, carte da regalo, biglietti…) e le Calde Idee (area dedicata a sciarpe, berretti, pantofole e tessuti per la casa).

Informazioni:

Dove: Flover Garden Center, via Pastrengo 14 a Bussolengo (VR)

Quando: fino al 10 gennaio, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30 orario continuato (chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio).

Come: l’ingresso libero sempre nei giorni feriali. Fino al 13 Dicembre (inclusi 7 e 8 Dicembre) il sabato e la domenica ingresso a € 2 a persona. Non pagano i bambini al di sotto di 1 metro di altezza, i portatori di handicap e loro accompagnatori, capogruppo e autista pullman.

Per i gruppi (almeno 20 persone) la prenotazione è obbligatoria e deve essere fatta su myflover.flover.it

Per tutte le informazioni Covid-19: https://www.ilvillaggiodinatale.it/informazioni/covid-19/

Contatti: tel. 045 6704141 info@ilvillaggiodinatale.it www.ilvillaggiodinatale.it

Facebook: @VillaggiodiNatale

Instagram @Floververona