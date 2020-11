A Dicembre la prima edizione del Premio MareAperto

Share Facebook

Fino al 10 novembre sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prima edizione del Premio MareAperto dedicato alla nuova scrittura nell’ambito della world music. Organizzato dall’associazione culturale Manigold, in collaborazione con Blogfoolk e in partnership con una rete di festival e rassegne, con la direzione artistica dell’organettista, cantante e autore salentino Claudio Prima, il Premio è rivolto in particolare agli artisti che esprimono con la propria musica una sensibilità moderna, che non si limita alla riscoperta e alla riproposizione del patrimonio tradizionale, ma che conduce alla produzione di musiche e testi inediti.

L’obiettivo del Premio, infatti, è quello di offrire una nuova visione sul panorama della world music in Italia, che sostenga la proiezione della musica tradizionale – materia in continua trasformazione – nel futuro prossimo. La musica tradizionale, infatti, non è ferma ad un istante storico immobile e immutabile, ma si muove e si evolve continuamente. Lo strumento di questa evoluzione sono i musicisti stessi, che la rivivono, rielaborano e in alcuni casi riscrivono, in maniera innovativa, attuale, a tratti rivoluzionaria.

Le proposte musicali di artisti singoli o band residenti in Italia dovranno essere originali nelle musiche e nei testi che potranno essere in lingue o dialetti diversi. Non verranno ammesse rielaborazioni o riarrangiamenti di musiche del repertorio tradizionale. La giuria selezionerà e pubblicherà sul sito www.manigold.it l’elenco dei finalisti entro il 16 novembre. Dopo dieci giorni di “promozione social” il 26 novembre sarà annunciato il vincitore di questa prima edizione che conquisterà un premio di 500 euro, un percorso di formazione gratuito e la possibilità di esibirsi live nei Festival in rete col Premio: Mare Aperto (Lecce, San Vito dei Normanni, Corigliano d’Otranto), I Suoni della Murgia (Altamura), Di voce in voce (Bari/Bitonto), Mare e miniere (Sardegna), Coolclub – SEI Sud Est Indipendente Festival (Lecce, Corigliano d’Otranto).

La giuria – in via di definizione – attualmente accoglie già Valerio Corzani (giornalista Rai, Rsi), Salvatore Esposito (Blogfoolk), Ciro De Rosa (Songlines, Transglobal World Music Chart, Blogfoolk, Globofonie – Radio Shamal), Elena Ledda (cantante, direttrice artistica Premio Andrea Parodi, Mare e miniere), Mauro Palmas (musicista, direttore artistico Festival Mare e miniere), Giuseppe De Trizio (Radicanto, Direttore Artistico Di voce in voce), Luigi Bolognese (Uaragniuan, Direttore artistico Suoni della Murgia), Daniele Cestellini (etnomusicologo, responsabile scientifico Blogfoolk), Cesare Liaci (Coolclub, Direttore Artistico SEI Festival Sud Est Indipendente), Vincenzo Gagliani (musicista, direttore World Music Academy).

L’Associazione Manigold, attiva dal 2002 ha istituito in questi anni numerosi percorsi originali di studio e di ricerca nell’ambito delle tradizioni musicali dei paesi del Mediterraneo, sostenendo progetti artistici e formativi che investono diversi settori: la musica, il teatro, la danza, le arti pittoriche, le nuove tecnologie, la multimedialità.

L’Associazione ha prodotto e sostenuto negli ultimi vent’anni progetti affermati nel panorama internazionale e percorsi formativi e artistici con una spiccata propensione inclusiva e multiculturale: BandAdriatica, Giovane Orchestra del Salento, La Répétition / Orchestra Senza confini, Adria, Tukrè, Progetto Seme, Tabulè, Orchestra Popolare di Puglia. Si occupa principalmente di produzione di spettacoli, management, organizzazione di eventi e rassegne (MareAperto, Nostos, Galatinarte), laboratori e corsi di sperimentazione.

Leggi il regolamento completo su www.manigold.it/premiomareaperto