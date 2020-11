Tiziano Ferro per il progetto LAV “Aiuto Animali Emergenza Covid19”

Share Facebook

Chiama o manda un sms al numero 45 586 dall’8 al 22 novembre 2020 e dona 2 o 5 euro

Molte famiglie italiane sono ormai in ginocchio a causa dell’emergenza Covid-19 e hanno difficoltà a sfamare anche i loro animali. LAV non lascia solo nessuno e lancia il progetto“AIUTO ANIMALI EMERGENZA COVID19”: una campagna di raccolta fondi con SMS solidale al numero45586. La campagna è approvata da SKY e sarà trasmessa da SKY da domenica 8 novembre a domenica 22 novembre.

Al fianco di LAV in questo progetto, il cantante Tiziano Ferro, che ha generosamente prestato la sua voce per lo spot LAV(guarda il video o scarica lo spot radio:www.lav.it/smssolidale).

Il progetto LAV “Aiuto animali emergenza Covid19” è finalizzato a raccogliere fondi per

· la cura veterinaria, la fornitura di cibo ad oasi feline gestite dalle Sedi locali LAV;

· la fornitura di cibo e le cure veterinarie di cani randagi;

· aiuto (fornitura di cibo o supporto economico) a famiglie, canili, gattili e rifugi che a causa della pandemia non sono più in grado di fornire cibo e accudire i propri animali.

“Bastano anche solo due euro, ma servono ora. –afferma la LAV– L’emergenza è sotto gli occhi di tutti e il necessario distanziamento sociale non deve allontanarci dall’impegno indispensabile per favorire il superamento di una crisi che rischia di far fallire l’intera penisola. La presenza degli animali è un grande conforto in tante case, e questi mesi difficili ce lo confermano. Gli animali sono membri delle nostre famiglie e richiedono cure, impegno e cibo quotidiano. La crisi sanitaria Covid-19 sta trascinando in una grave ristrettezza. economica tante persone che hanno difficoltà anche a sfamare gli animali o ad affrontare le spese veterinarie. Con una donazione minima di due euro al45 586 aiuterai LAV a raccogliere risorse da destinare ad animali che rischiano di rimanere senza cibo o senza cure veterinarie”.

GLI ANIMALI NON SONO UN LUSSO

Sono almeno 15 milioni gli animali che vivono nelle nostre case – per lo più gatti (7,3 milioni) e cani (7 milioni) e in minoranza conigli e criceti, uccelli, pesci e rettili. Il loro mantenimento è sulle spalle degli italiani, anche in questi mesi di emergenza e nonostante una fiscalità penalizzante per gli animali a causa di:

· IVA al 22% su cibo e cure per animali: le crocchette tassate come beni di lusso, sono un paradosso!

· Prezzi elevati dei farmaci veterinari. La disponibilità di confezioni monodose e il riconoscimento del farmaco umano equivalente, sono tra le richieste avanzate dalla LAV.

· Esiguità della quota detraibile per cure e farmaci veterinari.

LAV IN AIUTO DEGLI ANIMALI: DONA ANCHE TU AL45 586

Fin dai primi momenti dell’emergenza Covid, LAV ha sviluppato molte iniziative per essere di aiuto alla cittadinanza con animali e agli animali stessi, in particolare attivando:

· un Front desk informativo che ha gestito più di 15.000 richieste di informazione e aiuto.

· Un servizio di ambulanza veterinaria a Roma: questo servizio ci permette di trasferire gli animali che non possono essere accuditi a domicilio presso abitazioni o strutture di accoglienza, per trasportarli in cliniche veterinarie per interventi urgenti, per assistere le colonie feline o per intervenire in altri casi di necessità.

· Assistenza diretta agli animali sul territorio:già forniti 30.000 pasti agli animali di più di 1.000 famiglie, colonie feline e rifugi, purtroppo in difficoltà a causa della pandemia.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile. La campagna si svolge in collaborazione con Sky.

www.lav.it/smssolidale