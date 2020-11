OneRepublic riprogrammate le date italiane

ONEREPUBLIC “WANTED” In occasione della loro visita promozionale in Italia, la band americana multiplatino ONEREPUBLIC …

OneRepublic annunciano la riprogrammazione del loro tour in Italia nel 2021. Le date originarie del 29 ottobre 2020 alla Kioene Arena di Padova e del 30 ottobre 2020 al Lorenzini District di Milano saranno così riprogrammate: 31 ottobre 2021 – Milano (Lorenzini District) 1 novembre 2021 – Padova (Kioene Arena) I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto. Per maggiori informazioni, visitare la nostra pagina contenente le FAQ: bit.ly/LN_FAQ