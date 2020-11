X Factor Mixtape 2020 si arricchisce di nuovi brani

Share Facebook

I concorrenti dei Live di X FACTOR 2020 e i loro giudici non smettono di stupirci!

Dopo i 12 brani originali di cui ci siamo innamorati durante la prima puntata dei Live, venerdì 13 novembre X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy) si arricchirà di 8 nuovi pezzi inediti!

Quella di giovedì 12 novembre, infatti, sarà una puntata (alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV) in cui vedremo ancora una volta i concorrenti faccia a faccia con il loro percorso artistico e la loro storia: per accedere alla puntata seguente, per il terzo Live Show giudici e concorrenti hanno scelto liberamente i brani da portare sul palco di X Factor tra nuovi inediti, cover e pezzi già ascoltati nelle fasi di selezione.

X FACTOR MIXTAPE 2020 continua il suo viaggio alla scoperta di nuovi orizzonti e per farlo dà spazio a nuova musica. Questa la tracklist aggiornata dell’album, disponibile da venerdì al link https://smi.lnk.to/xfm2020:

MYDRAMA – Vieni con me (prod. tha Supreme)

Blind – Cicatrici (prod. Big Fish)

Little Pieces Of Marmelade – L.P.O.M

Casadilego – Lontanissimo (prod. Strage)

Blue Phelix – Mi Ami (prod. Frenetik&Orang3)

cmqmartina – Sparami (prod. Strage)

Santi – Morrison (prod. Frenetik&Orang3)

N.A.I.P. – Oh Oh Oh

Blind – Cuore Nero (prod. Frenetik&Orang3)

MYDRAMA – Cornici Bianche (prod. Young Miles)

Melancholia – Léon

Vergo – Bomba

cmqmartina – Serpente (prod. Strage)

Blue Phelix – South Dakota

Manitoba – La Domenica

Eda Marì – Male

Casadilego – VITTORIA (prod. Strage – Slait)

N.A.I.P. – Attenti Al Loop

Santi – Bonsai (prod. Frenetik&Orang3)

Little Pieces Of Marmelade – One Cup of Happiness

Sin dalle battute iniziali X FACTOR – lo show di Sky prodotto da Fremantle – ha lasciato spazio ai brani originali dei concorrenti in gara, che sin da subito abbiamo imparato a conoscere più a fondo grazie proprio alle tracce contenute nel Mixtape. Giovedì 12 novembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV, sarà il momento di conoscere i nuovi brani che scandiranno il loro racconto.

X FACTOR MIXTAPE 2020 è una fotografia, un’istantanea che cattura i primi importantissimi passi di un’avventura, un nuovo modo di vedere i talenti che abbiamo già conosciuto nel corso del programma… delle vere e proprie carte d’identità musicali che non riusciremo più a toglierci dalla testa.