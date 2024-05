Share

Venerdì 10 maggio 2024. Da oggi è disponibile il nuovo singolo di Post Malone “I Had Some Help” feat. Morgan Wallen. Il brano è stato scritto da Post Malone, Morgan Wallen, Louis Bell, Ryan Vojtesak, Ashley Gorley, Ernest Keith Smith e Hoskins e prodotto da Louis Bell, Charlie Handsome e Hoskins (co-produttore). L’uscita è accompagnata dal videoclip ufficiale che sarà online alle 16, ora italiana.

Il singolo, che sarà contenuto nel primo album country di Post Malone in uscita quest’anno, arriva sulla scia dei set di Post Malone e Morgan Wallen allo Stagecoach Festival 2024 di Indio, in California. Sabato 27 aprile Post Malone si è esibito per la prima volta allo Stagecoach con una scaletta di cover country e, durante l’esibizione, ha accolto tra gli ospiti le superstar Brad Paisley, Sara Evans e Dwight Yoakam. Domenica Post Malone si è unito a Morgan Wallen sul palco per il debutto dal vivo di “I Had Some Help” durante il live set sold out.

Post Malone ha recentemente collaborato con Taylor Swift per “Fortnight”, primo singolo estratto da “THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, il nuovo album della popstar internazionale. Il singolo è attualmente stabile nelle radio italiane in Top 50 della classifica EarOne. “Fortnight” è diventata la canzone che ha totalizzato più stream in un solo giorno nella storia di Spotify, debuttando #16 nella classifica Spotify Italia. Il videoclip ufficiale di “Fortnight” ha già totalizzato oltre 57M di visualizzazioni.

ABOUT POST MALONE

Fenomeno nominato ai Grammy Award e nove volte certificato disco di diamante in USA, Post Malone, artista di Dallas, TX, riscrive regolarmente la storia, sfuma i confini e alimenta conversazioni su internet con ogni sua mossa. Emerso nel 2015 con una miscela priva di generi che ha ispirato un movimento, ha pubblicato “Congratulations” feat. Quavo, disco di diamante in USA, ha debuttato due volte al primo posto della Billboard Top 200, ha ricevuto innumerevoli certificazioni multi-platino in tutto il mondo e ha rotto un record dopo l’altro con le sue hit da Hot 100. Nel 2022, si è spinto ancora oltre con il suo quarto album, “Twelve Carat Toothache”, quarto debutto consecutivo nella Top 5 della Top 200. Il disco ha anche aperto la strada alla sua carriera di musicista e al suo più grande tour fino ad oggi, il “Twelve Carat Toothache Tour”. Con il singolo, doppio disco di platino in Italia, “Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)” feat. Swae Lee ha ottenuto “il singolo con la più alta certificazione nella storia della RIAA”, diventando il più grande singolo della sua generazione. Nel 2023 ha ottenuto una nomination ai Grammy Award nella categoria “Best Pop Duo/Group Performance” per “I Like You (A Happier Song)” feat. Doja Cat (disco d’oro in Italia), diventando così la sua decima nomination in sei anni di carriera. Tre anni prima, nel 2019, il suo terzo album intitolato “Hollywood’s Bleeding”, è stato un punto di riferimento per il pubblico e la critica. Non solo ha ottenuto il disco di platino in Italia, ma ha anche dominato al primo posto della Billboard Top 200 per quattro settimane ed è tornato in classifica per una quinta settimana, diventando l’album con la più lunga permanenza in cima alla classifica del 2019 e la prima uscita a farlo in oltre un anno. Il singolo principale, doppio platino in Italia, “Circles” si è piazzato al primo posto della Billboard Hot 100 per tre settimane e ha occupato un posto in classifica per un totale record di 39 settimane. “Hollywood’s Bleeding” ha fatto seguito all’immenso successo del platino in Italia di “Beerbongs & Bentleys”, che si era piazzato al primo posto un anno prima. Sulla scia di “Beerbongs & Bentleys”, Post ha distrutto un record che era in vigore da 54 anni. Post ha avuto nove canzoni nella Top 20 della Hot 100, ottenendo “il maggior numero di canzoni nella Top 20 della Hot 100 di sempre”. Inoltre, ha battuto anche il record del maggior numero di successi simultanei nella Top 40 della Hot 100, con 14 canzoni. A partire dal 2023, i suoi successi comprendono i brani nominati ai Grammy Award “Rockstar” feat. 21 Savage” (quadruplo disco di platino), “Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)” feat. Swae Lee (doppio disco di platino), “I Fall Apart” (disco d’oro), “Psycho” feat. Ty Dolla $ign (disco di platino), “White Iverson” (disco d’oro), “Better Now” (disco di platino) e altri ancora. Inoltre, ha registrato il tutto esaurito in numerosi tour nelle arene e ha ospitato e curato il popolarissimo Posty Fest nel 2018 e nel 2019. Tutto è iniziato con il suo album di debutto del 2016, “Stoney”.

