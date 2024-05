“Stivali texani” il nuovo singolo di Leonardo Zaccaria

Share

Voler fare di tutto nella propria vita, senza rimpianti, senza la paura di venire giudicati, strappandosi di dosso ogni etichetta che ci è stata affibbiata prima che il cuore smetta di battere: questo il messaggio di “Stivali Texani” (LA15/ADA Music Italy), il nuovo singolo di Leonardo Zaccaria fuori ovunque venerdì 17 maggio e disponibile da oggi in pre-save al link http://ada.lnk.to/stivalitexani.

Stivali Texani è un invito a incamerare le energie giuste in ciò che riteniamo necessario, senza troppi se e senza troppi ma. Il brano è una richiesta di aiuto rivolta a qualcuno, forse a noi stessi, che troppo spesso non crediamo nelle nostre capacità e ci auto-precludiamo delle esperienze fuori dalla nostra zona di comfort per evitare di uscire dal personaggio che ci siamo costruiti.

L’atmosfera del brano ha un’eco di quel pop “raffinato” capace di non cadere mai nella banalità e di suscitare immagini provenienti da mondi distanti.

La produzione curata da Michele Canova gioca con le influenze post punk e pop rock che saranno solo alcune delle sfumature dell’EP di Zaccaria in uscita a fine maggio.

“Ho scritto questa canzone come un flusso di coscienza riflettendo sul fatto che a volte ci auto incaselliamo dentro ruoli predefiniti e ci precludiamo altre possibilità di scoprirci. Con Stivali texani – racconta Leonardo – parlo dell’ambizione di buttarmi maggiormente nelle scelte quotidiane senza farmi bloccare da quelli che ritengo essere problemi invalicabili”.

Leonardo Zaccaria è un cantautore che spesso si sente nato in un’altra epoca, infatti le sue canzoni e la sua estetica abbracciano sfumature vintage/ anni 70. Mentre lavora al suo primo EP in uscita a fine primavera continua parallelamente il proprio lavoro come autore, ultimamente ha scritto “Puntofermo” il nuovo singolo dei Tiromancino in rotazione su tutte le radio. Leonardo Zaccaria è autore Sony Music Publishing e ha scritto tra gli altri per Marco Mengoni, Annalisa, Gianna Nannini, Nayt e Giorgia.

