I Pooh in concerto al Musart Festival di Firenze

Manca sempre meno all’inizio del tour “AMICI X SEMPRE Estate 2024” che prenderà il via l’11 e il 12 giugno dalle Terme di Caracalla di Roma e che vedrà i POOH protagonisti di oltre 25 date nelle location più belle d’Italia.

La band, che oggi ha ricevuto il Pegaso d’oro dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, farà tappa in Toscana per due imperdibili appuntamenti: il 25 luglio al Parco Mediceo di Pratolino (Firenze), in occasione del Musart Festival, e il 7 agosto a Villa Bertelli a Forte Dei Marmi (Lucca).

Con la loro musica, i Pooh hanno celebrato l’amore, l’amicizia, la libertà, il valore della democrazia e della pace, temi oggi più importanti che mai. Un legame stretto, e non solo professionale, quello tra i Pooh e la Toscana, un legame iniziato oltre 50 anni fa che si rinnoverà questa estate. Per questi motivi e per la loro splendida carriera che li consacra la band più longeva d’Italia, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato ai Pooh il Pegaso d’oro, il massimo riconoscimento della Regione che rende ancora più speciale la presenza del gruppo musicale in Toscana. La cerimonia è avvenuta nella verde cornice del il Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana che ospita il Colosso dell’Appennino – l’opera del Giambologna – inserito tra i siti patrimonio dell’Unesco.

Dichiarandosi felice per la presenza dei Pooh in Toscana, il presidente ha sottolineato la straordinaria bellezza del Parco Mediceo di Pratolino e del monumento al Gigante dell’Appennino del Giambologna che faranno da cornice all’evento nell’ambito di Musart.

Questo il calendario di “AMICI X SEMPRE – ESTATE 2024”, un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico:

08-06-2024 – TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE 42°15° (DATA ZERO)

11-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

12-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

03-07-2024 – SENIGALLIA (AN) – PIAZZA GARIBALDI

05-07-2024 – VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO

06-07-2024 – VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO

08-07-2024 – FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA ARIOSTEA

09-07-2024 – TRENTO – TRENTINO SUMMER FESTIVAL 2024 – TRENTINO MUSIC ARENA

12-07-2024 – VILLAFRANCA (VR) – VILLAFRANCA FESTIVAL – CASTELLO SCALIGERO

15-07-2024 – MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA CASTELLO

16-07-2024 – MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA CASTELLO

18-07-2024 – NICHELINO (TO) – SONIC PARK STUPINIGI – PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

19-07-2024 – CERNOBBIO (CO) – LE SERRE MUSIC FESTIVAL – VILLA ERBA

22-07-2024 – POMPEI (NA) – BOP BEATS OF POMPEI – ANFITEATRO DEGLI SCAVI

25-07-2024 – FIRENZE – PRATOLINO – MUSART FESTIVAL – PARCO MEDICEO

27-07-2024 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

07-08-2024 – FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI LIVE – VILLA BERTELLI

09-08-2024 – ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANFITEATRO IVAN GRAZIANI

10-08-2024 – SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – FORTE ARENA

12-08-2024 – PAESTUM (SA) – ARENA DEI TEMPLI

14-08-2024 – ROCCELLA IONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – TEATRO AL CASTELLO

17-08-2024 – CATANIA – VILLA BELLINI

18-08-2024 – CATANIA – VILLA BELLINI

20-08-2024 – PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

23-08-2024 – BARLETTA (BT) – FOSSATO DEL CASTELLO

24-08-2024 – OSTUNI (BR) – FORO BOARIO

I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali.

Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): www.friendsandpartners.it

Una serie di concerti imperdibili per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.



www.pooh.it

Instagram: www.instagram.com/siamoipooh

Facebook: facebook.com/PoohOfficial

Twitter: twitter.com/ipooh

YouTube: youtube.com/PoohOfficialChannel

Comunicato Stampa: Alessandra Bosi