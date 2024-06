“L’ora d’oro” il nuovo singolo di Peter White

Share

Esce venerdì 28 giugno “L’ora d’oro”, il nuovo singolo del cantautore romano PETER WHITE. Il brano è già disponibile in presave.

“L’ora d’oro” nasce dall’esigenza di PETER WHITE di approfondire sonorità retrò, rivisitandole e riproponendole nella sua personale chiave contemporanea. Il cantautore si lascia completamente trasportare dalla musica e dalla sperimentazione, attingendo a ciò che ha sempre amato: la canzone d’autore italiana. Questo brano è un ulteriore passo del percorso da indipendente dell’artista che mette al centro l’importanza della musica libera per gli artisti e i fruitori.

“La mia passione per la canzone d’autore italiana nasce quando avevo circa dieci anni, grazie a una raccolta di Ernesto Assante e Gino Castaldo – racconta PETER WHITE – I miei genitori avevano tutti i dischi e li mettevano in macchina durante i viaggi. Mentre mia sorella trovava che le canzoni fossero troppo tristi e chiedeva sempre di cambiare, io sapevo ogni testo a memoria e le cantavo osservando il paesaggio sfrecciare dal finestrino. Mi sono reso conto che, dopo tre album ufficiali, una parte del mio cuore si trova ancora lì: nella prima e dolce scoperta della canzone d’autore italiana. Con questo brano abbiamo deciso di seguire proprio questa strada: l’utilizzo di suoni contemporanei e un’estetica che guarda agli anni d’oro della musica italiana”.

Con “L’ora d’oro” PETER WHITE dimostra di essere così un artista instancabile e alla continua ricerca di un’evoluzione stilistica e musicale, pur rimanendo fedele a se stesso e coerente con tutti i suoi lavori precedenti, con cui è stato consacrato come uno dei giovani cantautori più interessanti e talentuosi della nuova generazione.

PETER WHITE intraprenderà un tour estivo che lo porterà a esibirsi live giovedì 4 luglio alla Festa AlleGrona di Allerona (TR), sabato 6 luglio agli Strange Days di Monteflavio (RM), sabato 20 luglio all’Antifestival di Trevi (PG), lunedì 12 agosto al CivuoleunPAESE di Leverano (LE) e giovedì 12 settembre al Parco Appio di Roma.

Biografia

Nato a Roma nel febbraio del 1996, Pietro Bianchi, in arte Peter White ha sempre amato scrivere e ha sempre avuto una grande passione per il cantautorato. Tra i singoli maggiormente apprezzati spicca “Narghilè”, uscito come singolo nel 2018, che ad oggi conta circa 29 milioni di stream su Spotify e ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro. Nell’aprile del 2019 esordisce con l’album “Primo appuntamento”, prodotto dai fedelissimi produttori Niagara e Polare, che tuttora ha totalizzato circa 38 milioni di ascolti su Spotify, e nell’estate dello stesso anno intraprende un tour in tutta Italia. Nel 2020 torna sulle scene con diversi singoli pubblicati per Sony Music, con cui nel 2022 pubblica anche il secondo disco “MILLISECONDI”, impreziosito dai featuring con Gemello, Clied e Zero Assoluto e da un tour sold out nei club Monk e Tunnel, rispettivamente a Roma e a Milano. Tornato nuovamente indipendente Peter White pubblica diversi singoli che anticipano l’uscita del terzo album ufficiale “ACQUA E ZUCCHERO”, con le collaborazioni di Galeffi, chiamamifaro e Gemello, disco che ad oggi conta più di 12 milioni di ascolti su Spotify, seguito da un tour di 5 date in tutta Italia e due concerti speciali all’Auditorium sala Sinopoli di Roma e al Santeria Toscana 31 di Milano.

Comunicato Stampa: Alessandra Gennaro