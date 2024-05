MLF – MILANO LATIN FESTIVAL dal 1 Giugno al 15 Agosto 2024 l’evento più atteso e amato dell’estate

Share

Manca meno di un mese per l’inaugurazione del Milano Latin Festival, per la prima volta in una nuova location, dalla storica sede di Assago, arriva a Milano in Via Gaetano Airaghi, 61, Acquatica Park, dal 1 giugno al 15 agosto 2024, pronto a conquistare il cuore della città con la sua energia travolgente e la sua atmosfera latina contagiosa.

Il Milano Latin Festival si propone come un’autentica finestra sul mondo latino, offrendo un’immersione completa nella sua cultura attraverso un ventaglio di iniziative culturali, un tripudio di sapori gastronomici, piazze da ballo animate da ogni genere latino e un panorama musicale di altissimo livello.

Il Milano Latin Festival è un’esplosione di musica, cultura e divertimento che abbraccia tutte le generazioni e provenienze.

Dai più giovani alle intere famiglie, italiani, sudamericani e visitatori da ogni angolo del mondo si ritrovano uniti per celebrare la passione per l’America Latina.

Il festival è un vero e proprio ponte culturale che abbatte le barriere e crea un’atmosfera di gioia e condivisione.

Con un programma di oltre 25 concerti e un cast di artisti di fama internazionale, il Milano Latin Festival si afferma come l’evento di musica latina più importante al mondo, sia per la sua durata che per la vastità e la qualità delle proposte musicali.

Durante le giornate prive di concerti il festival avrà altri appuntamenti, come il lunedì sera nella serata LUNES CALIENTE powered by Latino Caliente, il martedì sera con il LADIES NIGHT e il mercoledì sera con lo SCHIUMA PARTY, oltre a dare la possibilità di vedere le partite della Nazionale Italiana.

L’area festival e le sue piazze da ballo saranno aperte anche durante i concerti.



LINE-UP ARTISTI ANNUNCIATI:



– GRUPO 5 – 2 giugno (Sold-out)

– LENIER – 6 giugno

– NACHO – 7 giugno

– LOS VAN VAN – 8 giugno

– GUAYACAN ORQUESTA – 9 giugno

– DIEGO Y SU GRUPO GALÈ – 14 giugno

– LATIN BROTHERS & SONORA DINAMITA – 16 giugno

– MARIA BECERRA – 21 giugno

– HAPPY BIRTHDAY MLF (Mimi Ibarra, La India, Grupo Extra, Raul Romero) – 23 giugno

– JUAN LUIS GUERRA – 05 luglio

– ROCHY RD – 06 luglio

– DIMENSION LATINA – 7 luglio

– ARCÁNGEL – 12 luglio

– OLGA TAÑÓN – 13 luglio

– CHRISTIAN NODAL – 19 luglio

– FARRUKO & JERRY RIVERA – 25 luglio

– GRUPO NICHE – 26 luglio

– PIMPINELA, AMY GUTIERREZ – 27 luglio

– HAVANA D’PRIMERA – 3 agosto

– AVENTURA – 28 settembre (Ippodromo SNAI, San Siro)



E tanti altri ancora!!



BIGLIETTI DISPONIBILI SU

Ticketmaster.it

Comunicato stampa Milano Latin Festival