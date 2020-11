Davide De Angelis esce il nuovo album “Beyond”

Share Facebook

Esce venerdì 18 dicembre “BEYOND”, il nuovo album del pianista DAVIDE DE ANGELIS, distribuito da INRI Classic su tutte le piattaforme streaming e in digital download. Il disco sarà anticipato dal singolo “NIGHT OF FALLING STARS”, in uscita mercoledì 2 dicembre.

Registrato, mixato e masterizzato da Francesco Maria Mancarella presso lo studio Arca del blues, tutti i brani sono composti ed eseguiti da Davide De Angelis: “Beyond è un viaggio che ha inizio nel mezzo di una vasta radura illuminata dal chiarore soffuso di un cielo stellato. È la notte di San Lorenzo e sciami di desideri piovono sfuggenti sotto forma di stelle. Un velo di malinconia ti assale mentre delusioni, illusioni e paure ti incatenano inesorabilmente a un vuoto oscuro e senza fine. È lì che a un tratto, dalle profondità dell’animo, una melodia risuona e ti conduce dolcemente al di là delle paure, oltre la fitta nebbia che ti circonda il cuore; e finalmente libero di spezzare le tue catene, puoi volare oltre le nuvole più lontane, oltre le stelle più luminose, alla ricerca di un’inesplorata terra delle meraviglie, sospinto da una leggera brezza che profuma di sogni.”

La musica di “Beyond” fonde elementi classici e contemporanei e ha come obiettivo quello di trasmettere emozioni, trasportando l’ascoltatore in un mondo di sogni e speranze.

Nato a San Benedetto del Tronto il 12 Ottobre 1996, Davide De Angelis inizia gli studi musicali a soli 4 anni presso l’Istituto Musicale A. Vivaldi. All’età di 8 anni compone le sue prime melodie per pianoforte. Pochi anni dopo deciderà di proseguire gli studi di pianoforte classico nel conservatorio di Teramo, sotto la guida della Prof.essa Tatjana Vratonjic.

Nel Settembre 2016 viene selezionato dal M. Roberto Cacciapaglia per un’audizione che supera brillantemente entrando così a far parte dell’Educational Music Academy, accademia di alto perfezionamento artistico ideata e condotta dal M.Cacciapaglia stesso. Il suo primo lavoro discografico, dal titolo “Neverland“, è uscito il 12 Ottobre 2018, entrando direttamente al primo posto della classifica di Itunes classica in Italia ed in Russia. Il disco, distribuito da Believe Digital a livello mondiale, si compone di 11 tracce e vede il M.Cacciapaglia come produttore artistico del progetto.

Nonostante la giovane età, Davide ha avuto diverse occasioni di esibirsi in concerto: per tre anni consecutivi suona al Festival Piano City Milano; a luglio 2018 presenta in anteprima in concerto i brani del suo primo album, nel suggestivo ambiente del borgo antico di Grottammare; a dicembre dello stesso anno si esibisce nell’ “Auditorium al Duomo” di Firenze; a febbraio 2019 esegue in concerto a Milano, presso il “Teatro Alfredo Chiesa”, i brani del suo album “Neverland”.

Nel 2020 entra a far parte della famiglia INRI Classic e il suo brano “Fantasia” viene inserito nella playlist “The shape of piano to come” la prima compilation per pianoforte dell’etichetta, che raccoglie insieme venti musicisti da sei paesi del mondo.