“Can’t Stop Christmas” il nuovo singolo di Robbie Williams

È uscito oggi, venerdì 20 novembre “Can’t Stop Christmas” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo di Robbie Williams contenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present” (https://SMI.lnk.to/TCPDeluxe), già disponibile in digitale.

Pensata per riaccendere lo spirito natalizio, “Can’t Stop Christmas”, nuova versione dell’omonimo classico, è caratterizzata da un testo divertente che riflette su un 2020 senza precedenti; l’artista descrive il 2020 con Facetimes e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come regali di Natale perfetti, shopping online e distanziamento sociale: “Santa’s on his sleigh, but now he’s two metres away”. Il brano è reso ancora più interessante da una melodia allegra contraddistinta dal tintinnio dei campanelli tipico di questo periodo. Robbie immagina il Natale 2020 per tutti noi; cercando di sostituire la paura con la speranza

Il nuovo singolo vede Robbie lavorare ancora una volta con i produttori Guy Chambers e Richard Flack. ed è contenuto della versione deluxe dell’album acclamato dalla critica ‘The Christmas Present’, il suo primo disco natalizio. Il doppio album è caratterizzato da un mix tra canzoni originali e speciali cover natalizie in duetto con guest star: Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum, e Tyson Fury.

L’album, il 13esimo in studio dell’artista, lo scorso dicembre ha debuttato al #1 della classifica nel Regno Unito, e questo gli ha permesso di eguagliare il record di Elvis Presley come artista solista con il maggior numero di album alla #1.

Ecco la tracklist di “The Christmas Present” in versione deluxe:

Disc 1: Christmas Past

Winter Wonderland * Merry Xmas Everybody featuring Jamie Cullum * Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! * The Christmas Song (Chestnuts roasting on an open fire) * Coco’s Christmas Lullaby Rudolph Yeah! It’s Christmas It’s A Wonderful Life featuring Poppa Pete Let’s Not Go Shopping Santa Baby featuring Helene Fischer * Best Christmas Ever One Last Christmas Coco’s Christmas Lullaby Reprise

Disc 2: Christmas Future

Can’t Stop Christmas Time For Change Idlewild Darkest Night Fairytales featuring Rod Stewart Christmas (Baby Please Come Home) featuring Bryan Adams * Bad Sharon featuring Tyson Fury Happy Birthday Jesus Christ New Year’s Day Snowflakes Home Soul Transmission

Bonus tracks

I Believe in Father Christmas * Not Christmas Merry Kissmas It Takes Two featuring Rod Stewart *

Cover

Robbie Williams è uno degli artisti più premiati al mondo con 6 dei 100 migliori album più venduti nella storia britannica, 80 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 singoli al #1 e un record di 18 BRIT Awards – più di qualsiasi altro artista nella storia della musica. Gli album in cima alle classifiche di Robbie come solista e insieme alla band Take That sono 17. Lo collocano tra i primi tre artisti di tutti i tempi con il maggior numero di #1 nel loro catalogo.

www.robbiewilliams.com