Foushee il nuovo singolo “Deep End”

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 27 novembre “DEEP END”, il singolo della cantautrice americana rivelazione FOUSHEÉ. Il brano vanta già 74 MILIONI di stream, 3 MILIONI di video su TikTok, si trova al #1 della classifica globale di Shazam, ha raggiunto il #1 della classifica Viral italiana, la Top 5 di quella globale, e la Top 50 della classifica italiana di Spotify.

Il videoclip ufficiale, che conta 5 milioni di visualizzazioni su YouTube, è stato diretto dalla stessa FOUSHEÉ insieme al regista Zachary Sulak, prende ispirazione dai film degli anni ‘70 di Blaxploitation, ed è stato girato in California.

“Deep End” nasce grazie al brano “Deep End Freestyle” del rapper Sleepy Hallow, nel quale FOUSHEÉ ha prestato la sua voce delicata, senza comparire ufficialmente. In seguito al successo del brano, sua madre e sua sorella l’hanno incoraggiata a rivelare di essere lei con un video su TikTok, che oggi conta oltre 6 milioni di visualizzazioni; così i fan hanno iniziato a chiederle di pubblicare una sua versione completa del brano e Fousheè ha deciso di accontentarli.

Nata e cresciuta nel New Jersey, Fousheé fin da piccola ha avuto il mondo della musica attorno a sé. Sua madre, proveniente dalla Jamaica, ha iniziato a fare musica come batterista in una band raggae femminile chiamata PEP, prima di trasferirsi in America e mettere su famiglia. Durante la sua infanzia, Fousheé ha avuto la possibilità di conoscere diversi sound musicali grazie alla collezione di album di sua madre, inclusi Bob Marley, Toni Braxton ed Etta James, che ora considera proprie influenze musicali, insieme ad artisti da cui è stata attratta personalmente come Frank Ocean. Ha scritto la sua prima canzone a sei anni e si è esibita con diversi gruppi femminili insieme ad amiche d’infanzia, Fousheé ha sempre saputo di voler intraprendere seriamente la carriera musicale. Nonostante questo, si è ritrovata a seguire la strada di una normale adolescente prima di iniziare il college, continuando comunque a lavorare alla sua musica e ad esibirsi nei locali. È stato solo quando lei e sua madre sono state coinvolte in un grave incidente stradale per cui ha dovuto abbandonare gli studi e aiutare sua madre a riprendersi dagli infortuni dell’incidente, che ha realizzato quanto fossero importanti i suoi sogni. È stato il punto di svolta per lei. Dopo aver vissuto a New York City ed aver assaporato la scena musicale locale, ha deciso di trasferirsi a Los Angeles, dove è stata accolta dall’ambiente musicale e ha iniziato a inseguire il suo sogno, perfezionando la sua arte e, di recente, imparando anche a suonare la chitarra. Quest’anno Fousheé non si sarebbe di certo mai aspettata che la sua voce venisse ascoltata da milioni di persone grazie alla traccia virale di Sleepy Hallow “Deep End (Freestyle)”. Con una chiara visione creativa e la pubblicazione della sua versione di “Deep End”, Fousheé è ora pronta a rivelare a tutto il mondo chi è veramente.