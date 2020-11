Galeffi esce oggi “Settebello”

Share Facebook

Twitter

“Il regalo perfetto” il nuovo singolo di GALEFFI , il brano è inserito in “SETTEBELLO” (Maciste Dischi/Polydor/Universal Music), la versione fisica del nuovo album uscito in primavera.

Per l’occasione, il cantautore ha deciso di regalare ai fan un nuovo singolo, “IL REGALO PERFETTO”, prodotto da Iacopo Sinigaglia, da oggi disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download, si aggiungerà alla tracklist come un vero e proprio regalo di Natale.

A proposito del suo ultimo lavoro in studio, l’artista romano racconta: “‘Settebello’ è nato nel mio piccolo appartamento a Montesacro, quartiere di Roma, durante le giornate passate ad ascoltare la mia collezione di vinili. È un album che ti spoglia e ti riveste, che guarda al passato ma anche a un futuro migliore, che grida e sussurra: un disco giusto per Natale, un Regalo Perfetto.”

Ma le sorprese sotto l’albero non finiscono qui: l’album infatti conterrà anche anche una versione speciale di “CERCASI AMORE”, un modo nuovo per riscoprire uno dei pezzi più amati del disco!

Questa dunque la tracklist di “SETTEBELLO” in versione fisica

Il regalo perfetto

Settebello

Monolocale

America

Dove non batte il sole

Grattacielo

Quasi quasi

Tre metri sotto terra

Cercasi Amore

Gas

Bacio illimitato

Cercasi Amore Nuda e Cruda

Il secondo progetto discografico dell’artista, prodotto dai Mamakass, è stato anticipato dall’omonimo singolo “Settebello” (video al link https://youtu.be/lqyTHE_iGIs), oltre che da “Dove non batte il sole” (video al link https://youtu.be/cSBK2Njp0nw), “America” (video al link https://youtu.be/9R85LyBlgVk) e “Cercasi amore” (video al link https://youtu.be/PlKCn_1EGQc)”, brani che hanno aperto le porte a una nuova fase musicale dopo una pausa lunga un anno.

Mentre segue l’uscita dell’album, “Monolocale”, singolo estratto dall’album delicatamente erotico, dove storie private e personali diventano ora di tutti, trovando il loro spazio tra metri quadrati d’amore. “Sotto le coperte come fossimo calamite, quante promesse però rimangono in un angolo” canta Galeffi: c’è il dolore di una perdita solo immaginata, c’è il sogno di un amore immenso, c’è l’amara rassegnazione alla fine. Nel videoclip, diretto da Land-HO e visibile al link https://bit.ly/375Yt3B, “MONOLOCALE” è il docufilm della vita di Gene, attore italoamericano che, sulla soglia dei 70 anni, vive la sua vita sospeso fra ricordi e rimpianti, tra immagini di un matrimonio fallimentare ormai passato e la sua carriera nel cinema. Fra fiction e realtà, il tutto accompagnato dalle note di Galeffi.

Galeffi è un cantautore romano, classe 1991. Il suo album d’esordio “Scudetto”, uscito nel 2017 per Maciste Dischi, desta immediatamente un grande interesse da parte di pubblico e critica, collezionando oltre 25 milioni di ascolti streaming e portando l’artista a fare in meno di un anno un tour di 70 concerti nei principali club e festival italiani, molti dei quali andati sold out, passando per il concertone del Primo Maggio di Roma e dal Mi Ami Festival di Milano. Marco Cantagalli, questo il suo vero nome, è dotato di vocalità graffiante e potentissima e si fa cantare e ricordare, grazie ad una scrittura riconoscibile ed efficace. Cresciuto con il pop seminale dei Beatles, con il Soft rock di Nutini e il Neo Soul di Amy Winehouse, Galeffi rappresenta un unicum nel cantautorato italiano, riuscendo con il suo pop senza compromessi ad entusiasmare e convincere grazie alle sue molteplici anime.