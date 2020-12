Little Pieces Of Marmelade in finale ad X Factor

I Little Pieces Of Marmelade, dopo intense settimane tra inediti, cover, sfide, giudici e televoto, approdano all’attesissima finale di X FACTOR 2020, in programma giovedì 10 dicembre su Sky Uno, TV8 e NOWTV. “One Cup of Happiness”, il singolo inedito dei Little Pieces Of Marmelade, prodotto da Manuel Agnelli e scritto da Francesco Antinori, è già in radio e su tutte le piattaforme digitali.

I Little Pieces of Marmelade strizzano l’occhio alla durezza del punk con la loro “One Cup of Happiness”, mescolato a un ritornello dalle sfumature pop che è già in testa e non vuole uscire più.

Note biografiche:

Daniele, insegnante di chitarra, ha 25 anni e Francesco, sound engineer, ha 24 anni. Entrambi vengono da Filottrano (AN). Sono un duo crossover: Daniele, il batterista, è anche la voce principale e suona il piano elettrico, Francesco suona chitarra e il sinth, oltre a rappresentare la seconda voce. Conquistano i 4 sì alle Audition con un loro inedito. Sono la “grande scommessa” di Manuel. Sono a X Factor “per sconvolge