Al via la terza edizione di Lazise Canzoni d’Autore

Dopo il successo delle prime edizioni che hanno visto protagonisti tra gli altri, Francesco Tricarico, Massimo Luca, Alberto Fortis, Francesco Baccini, torna la terza edizione di “Lazise – Canzoni D’Autore” la rassegna patrocinata dal Comune di Lazise, realizzata alla Dogana Veneta con l’organizzazione e produzione di Azzurra Music.

Otto incontri musicali presentati da Leandro Barsotti che vedono sul palco della prestigiosa manifestazione alternarsi per questa edizione: Dodi Battaglia, Mario Castelnuovo, Roberta Bellesini, Riccardo Fogli, i Ridillo, Shel Shapiro, Vittorio De Scalzi e Loredana Errore.

ELENA BUIO, assessore alle manifestazioni del Comune di Lazise, dichiara: “Dopo il successo delle due precedenti edizioni sarebbe stato un peccato rinviare e abbiamo deciso di non rinunciare a questo evento e, considerata l’impossibilità di far accedere il pubblico alla Dogana Veneta, si è scelta la formula dello streaming per raggiungere il pubblico direttamente nelle proprie case.”

LEANDRO BARSOTTI, giornalista che ha incontrato tutti gli artisti ha detto: “Le canzoni hanno la forza straordinaria di creare immagini nella nostra anima: attraverso le canzoni ognuno di noi costruisce una propria storia emozionale. Ripercorrere la storia di grandi canzoni, come è successo nei dialoghi della rassegna di Lazise, è stata l’occasione di capire non solo la nostra vita, ma il modo in cui la nostra memoria si è agganciata alla nostra esperienza di vita”.

“È con piacere, dice DODI BATTAGLIA, che ho accettato l’invito a partecipare alla rassegna. Per la bellezza di Lazise e per la stima che ho del conduttore Leandro Barsotti. La Dogana Veneta poi straordinaria!” (online il 18 dicembre ore 21: https://bit.ly/lazise_dodibattaglia)

MARIO CASTELNUOVO racconta: “Ho partecipato anche quest’anno a Lazise Canzoni d’Autore, naturalmente in modo molto particolare per le difficoltà che sappiamo. L’anno scorso il pubblico mi ha raggiunto alla Dogana Veneta, mentre questa volta sarò io a raggiungere il pubblico in streaming.” (online il 19 dicembre ore 21: https://bit.ly/lazise_mariocastelnuovo)

Questo il calendario della Terza Edizione di “Lazise – Canzoni D’Autore”

18 dicembre 2020 ore 21:00 – DODI BATTAGLIA

19 dicembre 2020 ore 21:00 – MARIO CASTELNUOVO

25 dicembre 2020 ore 21:00 – ROBERTA BELLESINI

26 dicembre 2020 ore 21:00 – RICCARDO FOGLI

31 dicembre 2020 ore 21:00 – I RIDILLO

1° gennaio 2021 ore 21:00 – SHEL SHAPIRO

8 gennaio 2021 ore 21:00 – VITTORIO DE SCALZI

9 gennaio 2021 ore 21:00 – LOREDANA ERRORE