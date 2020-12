Annunciati i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021

Ieri sera Amadeus ha annunciato i cantanti in gara per il prossimo Festival di Sanremo, giunto alla 71esima edizione, che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 e sarà condotto dallo stesso Amadeus e da Fiorello. I nomi sono stati presentati nel corso della finale di Sanremo Giovani, in diretta dal teatro del Casinò di Sanremo. Nella categoria “Big” saranno 26, due in più rispetto all’anno precedente, mentre nelle Nuove proposte saranno 8: 6 vincitori da Sanremo Giovani e 2 da Area Sanremo.

