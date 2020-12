Boomdabash “Don’t worry” in vetta dell’airplay radiofonico

Share Facebook

Un anno da record quello dei Boomdabash che in questo 2020 ormai agli sgoccioli continuano a sorprendere con la loro contagiosa energia! Dopo aver conquistato il quadruplo disco di platino con “karaoke”, brano il cui video è anche il videoclip musicale più visto e cliccato dell’anno su Vevo Italia (sfiora 100 milioni di views) arriva un altro importantissimo traguardo: “Don’ t worry”, il loro ultimo singolo conquista la vetta dell’airplay radiofonico aggiudicandosi il primo posto in classifica tra i brani più suonati e trasmessi della settimana dalle emittenti radiofoniche italiane.

“Don’t worry” è una poesia intrisa di autentica verità, una fotografia vera e sincera che ritrae il sentimento comune di moltissime persone in grado di farsi forza reciprocamente, contraddistinte da quella medesima voglia di riscatto sociale e di rinascita umana, componenti importanti di ogni persona che nella sua quotidianità lotta continuamente per affrontare le mille difficoltà che la vita li sottopone, trovando dentro di sè la forza per superarle.

Grazie ad un sound coinvolgente caratterizzato da una melodia incalzante che si arricchisce del prezioso contributo di uno speciale coro di bambini,” Don’t worry” rimane nelle orecchie sin dal primo ascolto, un pezzo contraddistinto da quella positività specifica del gruppo in grado di darci forza e coraggio, in cui melodie reggae e pop si mescolano perfettamente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente, ben esprimendo il grido di speranza comune a tutti noi.

La band è appena uscita con l’omonimo Don’t worry (Best Of 2005-2020)” su etichetta Soulmatical/Polydor (Universal Music Italy), una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi che celebra i loro primi 15 anni di carriera. Un’imperdibile collection già disponibile in digitale e in fisico nei formati CD, CD limited edition autografato, LP e LP con T-SHIRT un’edizione da veri fan.

All’interno della raccolta ben 22 brani fra cui le più grandi hit come “Mambo salentino”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no” e Karaoke, brano che è stato anche al primo posto della classifica radiofonica per ben 8 settimane consecutive (record dell’anno 2020), si aggiungono tre inediti tra cui il singolo apripista che titola l’intero progetto “Don’t worry”, “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi. Non trascurabili i due brani come “Danger” e She’s mine”, i primi ad aprire la carriera della band e incisi per la prima volta in assoluto su un supporto fisico. Una vera e propria playlist dal sapore unico e inconfondibile, adatta per ogni occasione.

L’esplosiva band salentina in grado di sfornare hit con estrema facilità ci ha ormai abituato negli ultimi anni a tormentoni dal sapore inconfondibile, brani che entrano in maniera indelebile nella testa e che rimangono appiccicati addosso sin dai primi ascolti.