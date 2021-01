“Anyone” il nuovo singolo di Justin Bieber

Share Facebook

Disponibile in radio da oggi, lunedì 4 gennaio, il nuovo singolo di Justin Bieber “Anyone”– co-scritto e prodotto da Andrew Watt e accompagnato dal video diretto da Colin Tilley – che l’artista ha presentato live durante il concerto di Capodanno organizzato da T-Mobile, ottenendo in pochissimi giorni promettenti risultati.

“Non riesco a pensare a un modo migliore per chiudere il 2020 e dare il via al 2021 che festeggiare con i miei fan in tutto il mondo e condividere con loro nuova musica”, ha detto Justin. “Quest’anno la musica ci ha fatto superare tante cose, e per me personalmente è stata fonte di guarigione e di trasformazione. “Anyone” è una canzone per me speciale, per un nuovo anno più luminoso, pieno di speranza e possibilità”.

Justin Bieber che ha chiuso l’anno con tre singoli di successo: “Holy”, “Lonely” e “Monster” affermandosi come uno degli artisti più ascoltati al mondo: n. 1 su YouTube con 60 milioni di iscritti e n.2 su Spotify a livello globale con oltre 75 milioni di ascoltatori mensili, tre nomination ai Grammy e un American Music Award per il suo album del 2020 Changes.