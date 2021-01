Share Facebook

“La Canzone Nostra” è il nuovo singolo di MACE nato dalla collaborazione con BLANCO e SALMO, disponibile in radio e in digitale da domani, venerdì 8 gennaio, per Island Records/ Universal Music Italia.

In una notte d’estate, ascoltando Hiroshi Yoshimura, compositore giapponese degli anni ’80, si fa strada la prima ispirazione che porta il producer alla stesura della strumentale su cui si regge la traccia: l’intreccio tra ritmiche elettroniche con atmosfere suggestive della musica ambient.

Il brano è un alternarsi di momenti sonori in perfetto equilibrio tra l’energia del beat e lo sguardo poetico di Mace.

È infatti la veste profondamente evocativa della produzione a diventare protagonista grazie alla capacità di trasportare l’ascoltatore “altrove”, di aprire una piccola finestra sulla strada percorsa dall’artista.

Accompagnato da due ospiti d’eccezione, la leggenda della scena SALMO e la voce della nuova promessa BLANCO, MACE riesce a valorizzare le peculiarità di entrambi gli artisti combinandole con la massima armonia.

La sua sensibilità trova un incastro tra la maturità lirica di Salmo e l’energia irrazionale propria dell’adolescenza di Blanco, due voci che il producer esplora, con la stessa fame di un viaggiatore, senza mai snaturarne la vera essenza ma rivelandone sfumature inedite.

Il percorso di Mace svela una visione diversa della musica, influenzata da esperienze psichedeliche, paesi lontani e mondi sonori senza tempo.

BIO

Mace (pseudonimo di Simone Benussi), è un dj e uno tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana. Con all’attivo numerose collaborazioni ha prodotto grandissimi successi come “Ho Paura di Uscire 2” per Salmo (certificato disco di platino), “Pamplona” di Fabri Fibra (che si aggiudica quattro dischi di platino e raggiunge il numero 1 nella classifica airplay italiana), “Chic” di Izi (triplo disco di platino) e l’intero album “DNA” di Ghali (anch’esso certificato platino).

Mace ha attraversato almeno tre grandi momenti musicali contemporanei, l’ascesa del rap dall’underground al dominio totale del mainstream, l’impatto di internet sull’elettronica e la fine della centralità dell’Occidente nel discorso musicale, riuscendo ogni volta ad assumerne le forme e ad apprendere ogni sfaccettatura di queste realtà.

Dopo un’adolescenza attiva nei graffiti, stringe il suo primo sodalizio artistico con l’amico d’infanzia Jack the Smoker, con il quale forma La Crème e pubblica nel 2003 il primo album “L’alba”, tutt’ora considerata una piccola pietra miliare del rap italiano.

Inizia da qui una lunga serie di collaborazioni con artisti storici come Kaos, Colle Der Fomento e Bassi Maestro.

Il percorso come dj inizia nel 2007, quando si avvicina alla musica elettronica e fonda il collettivo RESET!, che con gli omonimi party segna Milano negli anni della blog house e dell’electro attirando folle da migliaia di clubbers.

Con RESET! pubblica numerose release su label internazionali che lo porteranno in giro per lunghi tour tra Australia, Asia, Uk, Giappone, Ibiza. Con il collettivo realizza remix ufficiali per Fatboy Slim e Cassius. Nel 2013 esce su Sony Music l’album di esordio con RESET! “Future Madness”. Il disco viene anche ristampato in Giappone (dove nel 2016 terrà una residency annuale su Tokyo.Fm).

Il resto del globo lo esplora come viaggiatore, visitando più di 50 paesi spinto dalla continua esigenza di nuove connessioni umane e nuovi stati di coscienza attraverso le sue numerose esperienze psichedeliche e meditative che lo accompagnano tutt’ora costantemente.

Per qualche mese si ferma in Africa, sistemandosi nel 2017 a Johannesburg dove lavora con artisti locali tra i quali Sjava, assieme al quale crea “Umama”, brano afrobeat che raggiunge il numero 1 delle radio in Sudafrica.

Sulla label di Diplo (che molte volte ha suonato brani di MACE nei suoi radio show), pubblica un brano con Mc Bin Laden, star del rap Brasiliano.

Nel corso della sua carriera ha collaborato negli anni con i più affermati artisti italiani: da Salmo a Ghali, da Marracash a Fabri Fibra, per continuare poi con IZI, Gemitaiz, Gué Pequeno, Jake LaFuria, Noyz Narcos, Venerus e molti altri.

Nel 2020 firma con Island Records e pubblica a novembre il singolo “Ragazzi della nebbia” assieme agli FSK Satellite e Irama, a cui segue l’uscita di “La Canzone Nostra”, il nuovo singolo con Salmo e Blanco disponibile da venerdì 8 gennaio 2021.