“Killer” è il nuovo singolo di Not Good

“Killer” (Sony Music) è il nuovo singolo di Not Good che vede la collaborazione di Mostro su un beat dei 2nd Roof, disponibile da venerdì 8 gennaio su tutte le piattaforme digitali.

Il brano racconta il disagio dell’artista rapportatosi al mondo. L’immagine del killer è una metafora per esprimere la rabbia che però viene nascosta per non essere scoperta come, per l’appunto, un Killer.

Not Good descrive così la nascita di “Killer”:

“Ho conosciuto Giorgio direttamente in studio dove non ci sono vie di mezzo, le cose o vanno bene o vanno male, non ci sono “forse” o “così così”, o si esce da lì con la Hit o si ricomincia tutto da capo. Per questo amo questo lavoro, perché quando senti che una cosa funziona, te ne accorgi subito.”

Not Good, pseudonimo di Jari Melia, è un rapper italiano classe 1997. Muove i suoi primi passi nel mondo del rap nel 2012, all’età di 15 anni, interessandosi ai primi contest di freestyle e frequentando il Muretto, luogo simbolico della scena rap milanese. Inizia a pubblicare i suoi primi mixtapes in maniera indipendente su YouTube per qualche anno; l’incontro con Emis Killa e Zanna consolida il suo percorso, e con la “benedizione” dei suoi mentori pubblica il suo primo singolo ufficiale nel 2020, con un brano prodotto da Phra Crookers e Nic Sarno intitolato “Qualche G”.