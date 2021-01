Collège d’Europe, l’Ambasciatrice Basile all’incontro degli studenti di italiano

L’Ambasciatrice d’Italia in Belgio, Elena Basile, prenderà parte, lunedì 18 gennaio, all’incontro degli studenti dei corsi di italiano al Collège d’Europe, campus di Bruges, con il Rettore Federica Mogherini. All’evento, che avrà luogo nell’ambito del corso di Italiano giuridico e politico, tenuto per la prima volta quest’anno al Collegio, sarà presente Paolo Sabbatini, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, che sostiene le attività formative nella nostra lingua dal 2014. «Su richiesta di Paolo, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, non voglio perdere l’appuntamento con la Professoressa Coccoluto e i suoi studenti che avranno un interessante incontro con il Rettore Mogherini», ha dichiarato l’Ambasciatrice Basile. «L’insegnamento dell’italiano all’estero, e la cultura italiana in generale, costituiscono un baluardo fondamentale della nostra politica estera». «La presenza di studenti italiani e il contributo del Governo a una delle più prestigiose istituzioni accademiche europee rappresenta una partecipazione importante al processo di costruzione dell’Unione Europea, correlato alla formazione di una giovane generazione di studenti europei che condividono lo stesso patrimonio culturale e gli stessi valori».

