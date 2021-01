Da venerdì in radio il nuovo singolo di Lana Del Rey

Share Facebook

“CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB” è il nuovo singolo di Lana Del Rey disponibile per la rotazione musicale da venerdì 22 gennaio. Il singolo, scritto insieme a Jack Antonoff, anticipa il suo settimo disco che porterà lo stesso nome “Chemtrails Over The Country Club” in uscita il 19 marzo.

Lo stile di Lana Del Rey che l’ha resa celebre a livello mondiale, anche in “CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB” viene riconfermato. Il video, diretto da BRTHR, diventa un film vintage in cui Lana e le sue amiche (che sono anche quelle ritratte insieme a lei nella foto in bianco e nero scelta come copertina dell’album) sono protagoniste di un sogno glamour ed elegante ambientato nella tranquillità dei Country Club che viene poi distrutto dalle scie chimiche e si trasforma in un cupo incubo dalle tonalità scure.

“CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB”, che ha già raccolto oltre 7 milioni di stream su Spotify e oltre 8.5 milioni di views su Youtube, arriva dopo la pubblicazione dell’acclamato “Norman Fucking Rockwell” che è valso a Lana una nomination per “Song Of The Year” ai Grammy Awards 2020 per l’omonima canzone.