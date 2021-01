“’A capa e ‘o Core” dell’artista napoletana SVM

Share Facebook

Da Venerdì 22 Gennaio, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “’A capa e ‘o Core”, il nuovo singolo dell’artista napoletana SVM featuring la cantante Italo-marocchina LaHasna.

Lorenza Anceschi in arte SVM, descrive così il brano: “ Un canto dolce e lamentoso di un’amante delusa che non smette, però, di sperare in un colpo di scena decisivo in questa storia d’amore fatta di inganni ed illusioni – questa è la storia che LaHasna ed io vogliamo raccontare. Adoro come le caratteristiche arabe del cantato di LaHasna e le mie note ‘napulegne’ si sposano avvolte da questo nuovo sound ‘triste e dreamy’. ”

SVM nata a Napoli il 25 marzo 1995, è una cantautrice e giornalista napoletana. Cresciuta tra Portici ed Ercolano, entrambe province partenopee, si trasferisce a Milano a 18 anni per intraprendere gli studi universitari. Il suo percorso artistico si sviluppa a partire dall’esigenza di proporre un connubio tra la cultura musicale “black” ed il folclore della piazza partenopea d’origine. Il 22 marzo 2019 esordisce nella scena hip-hop italiana con un singolo intitolato “Nun me ‘mporta”, prodotto da Larry Joule. A novembre 2019 firma un contratto discografico con Sony Music Italia e contemporaneamente si lega al Management Yalla Movement. Con Big Fish, storico produttore dei Sottotono, con il quale condivide l’amore per la musica Urban UK, comincia un interessante percorso di sperimentazione di nuove sonorità. Le ultime uscite “Nu sgarr” e “Addu me” ft. Livio Cori ne sono la dimostrazione. Nel progetto visual di SVM è evidente il viscerale rapporto tra musica e territorio. L’intento dell’artista e del suo team è quello di portare alla luce una nuova Napoli mai emersa tra il grande pubblico, una sorta di “Napoli velata” come la definisce l’artista stessa riprendendo le parole del regista Özpetek, che si basi sul dualismo tra sacro e profano.

‘A CAPA E ‘O CORE

Pigliame ‘e piett si sì omm e tu

Me faje e dispiett ma stai mal tu

Nun t’o dic

Nun t’o dic

Che m’hann ditt ‘e te

Nun t’o dic

Nun t’o dic

Chell che penz e te

M’affacc o balcon che faje ancor ccà abbasc

Nun c’a facc, t’o giur, a te guardà cchiù ‘nfaccia

Sta cas è semp megl quann nun ce staje tu

Agg luat a miez tutt chill guaie e tu

‘E regal ca purtav a me a chissà quant e llor

Ma o saje ca nun m’accatt cu stu poc d’or

Lassame, nun te voj cchiù

È stat nu suonn

Però malament

No, no, no mo nun me tuccà

Teng a pell tosta

Tosta comm ‘a cap e ‘o cor

Pigliame ‘e piett si sì omm e tu

Me faje e dispiett ma stai mal tu

Nun t’o dic

Nun t’o dic

Che m’hann ditt ‘e te

Nun t’o dic

Nun t’o dic

Chell che penz e te

(Go baby, go crazy yeah)

Pigliame ‘e piett baby

Lo so che ci sai fare

Cosa c’è che non va?

No non ti fermare

Parole dolci non servono se fai del male

Fai sempre il furbo sì, per un po’ d’amore

Uh sei sempre nei miei dm

Dimmi qual è il tuo segno zodiacale

Mi mandi via di testa, non smetto di pensare

Il tuo ego ce l’ha grosso e tu non lo sai usare babe

Che strano effetto fai su di me

Vorrei restare con te babe

Ma tu non vuoi restar con me

Siamo compatibili a letto

Pigliame ‘e piett

Ascolta quello che ho dentro

Pigliame ‘e piett

Pigliame ‘e piett si sì omm e tu

Me faje e dispiett ma stai mal tu

Nun t’o dic

Nun t’o dic

Che m’hann ditt ‘e te

Nun t’o dic

Nun t’o dic

Chell che penz e te

Lassame, nun te voj cchiù

È stat nu suonn

Però malament

No, no, no mo nun me tuccà

Teng a pell tosta

Tosta comm ‘a cap e ‘o cor

LA TESTA E IL CUORE

Prendimi di petto se sei uomo (e tu)

Mi fai i dispetti ma stai male tu

Non te lo dico quello che mi hanno detto di te

Non te lo dico quello che penso di te

Mi affaccio al balcone e sei ancora giù da me

Giuro non ce la faccio a guardarti in faccia

Questa casa è più serena da quando non ci sei tu

Ho buttato via tutte le tue cose

I regali che portavi a me e a chissà quante altre

Ma sai che non mi compri con un po’ d’oro

Lasciami, non ti voglio più

È stato solo un brutto sogno

No, adesso non toccarmi

Ho la pelle dura, come la testa e il cuore

Prendimi di petto se sei uomo (e tu)

Mi fai i dispetti ma stai male tu

Non te lo dico quello che mi hanno detto di te

Non te lo dico quello che penso di te

(Go baby, go crazy yeah)

Prendimi di petto baby

Lo so che ci sai fare

Cosa c’è che non va?

No non ti fermare

Parole dolci non servono se fai del male

Fai sempre il furbo sì per un po’ d’amore

Uh sei sempre nei miei dm

Dimmi qual è il tuo segno zodiacale

Mi mandi via di testa, non smetto di pensare

Il tuo ego ce l’ha grosso e tu non lo sai usare babe

Che strano effetto fai su di me

Vorrei restare con te babe

Ma tu non vuoi restar con me

Siamo compatibili a letto

Prendimi di petto

Ascolta quello che ho dentro

Prendimi di petto

Prendimi di petto se sei uomo (e tu)

Mi fai i dispetti ma stai male tu

Non te lo dico quello che mi hanno detto di te

Non te lo dico quello che penso di te

Lasciami, non ti voglio più

È stato solo un brutto sogno

No, adesso non toccarmi

Ho la pelle dura, come la testa e il cuore