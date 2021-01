Leo Meconi per la prima volta con Paolo Fresu

Leo Meconi, classe 2004, ha iniziato a maneggiare la chitarra dall’età di 7 anni ed ha iniziato a comporre le sue prime canzoni a 12 anni. Influenzato sin da piccolo dalla musica folk rock di Bob Dylan, di Johnny Cash, di Elvis Presley e soprattutto di Bruce Springsteen, negli ultimi anni Leo si è appassionato anche al pop di Ed Sheeran, Shawn Mendes e Lewis Capaldi. Il giovane cantautore è stato notato anche da una leggenda della musica italiana, Dodi Battaglia, che ha curato la produzione artistica del suo primo disco di inediti “I’ll Fly Away”, pubblicato a novembre 2019 (Azzurra Music) dallo stampo folk/pop e influenzato dalle sue radici musicali. L’album ha ottenuto molti consensi sia dal pubblico che dalla critica, che ha accostato Leo ad artisti del calibro di John Denver, Paul Simon e Nick Drake. Hanno preceduto la pubblicazione di “I’ll Fly Away” due raccolte digitali di cover dal nome “It’s just me… and my guitar”, contenenti 46 cover dei suoi autori preferiti e 4 inediti scritti da Leo in giovanissima età, tra cui “Guitar Man”, brano che racconta proprio la serata del 5 luglio 2016 a San Siro. Dopo aver pubblicato “I’ll Fly Away”, nel 2020 Leo ha pubblicato i due singoli “Self-Respect” e “Angels & Outlaws”, intervallati dalla partecipazione ad X-Factor 2020 dalle audizioni fino alla fase finale dei “Last Call”, dove ha emozionato e stupito tutti i giudici e il pubblico a casa con le sue doti da interprete.

“Puoi fidarti di me” canta Leo in questa moderna ballad scritta ad agosto 2020, subito dopo l’esperienza di X Factor Italia 2020. “You Can Trust Me” è un brano autobiografico, è il grido struggente di un giovane ragazzo che sta crescendo e vuole essere ascoltato.

Un incontro generazionale, il giovane cantautore e chitarrista prodigio, ribattezzato “Guitar Man” da Bruce Springsteen, e il jazzista più famoso d’Italia… Da venerdì 29 gennaio sarà in rotazione radiofonica “YOU CAN TRUST ME”, il nuovo singolo del giovane LEO MECONI, insieme a PAOLO FRESU.