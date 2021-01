“No Good” è il nuovo singolo di Malerba feat. Mambolosco

Share Facebook

“NO GOOD” è il nuovo singolo di MALERBA, una delle superstar di Tik Tok più seguite nel mondo con oltre 2.4 milioni di follower, in collaborazione con MAMBOLOSCO disponibile per la rotazione musicale da venerdì 29 gennaio.

“Voglio cantare persa in un open bar” è l’incipit del brano dalle sonorità accattivanti e contemporanee che fondono musica trap e rnb e da un ritornello martellante che ‘rimane subito in testa’. Alla voce di MALERBA si aggiunge poi quella di MAMBOLOSCO, uno dei massimi esponenti della scena trap italiana e responsabile di hit certificate Platino quali “Guarda come flexo”, “Twerk” e “Lento” (due volte Platino).

“NO GOOD” oltre alla partecipazione di MAMBOLOSCO, vanta anche della produzione di Gorbaciof. Il brano segue la pubblicazione del primo singolo di MALERBA “LOCA CON TE”, prodotto da Andry The Hitmaker.

MALERBA, cantautrice e star del web ha raggiunto un successo incredibile durante il lockdown quando chiusa in casa comincia a caricare video divertenti e in poco raggiunge numeri impressionanti, alcuni suoi video arrivano ad ottenere 44 milioni di views e 8 milioni e mezzo di like diventando il video più visualizzato su Tik Tok in Europa.