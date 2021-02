Pinguini Tattici Nucleari, l’anno dei record

Share Facebook

Dopo un anno di successi, gli inarrestabili Pinguini Tattici Nucleari ottengono la certificazione Disco d’Oro per il recente EP Ahia!, uscito il 4 dicembre per Sony Music Italia, e in un colpo solo arrivano le certificazioni Doppio Platino per l’album Fuori dall’Hype, Doppio Platino per il singolo Ridere e Disco di Platino per Scooby Doo, estratto da Ahia! e uscito lo scorso novembre.

Con queste nuove conquiste, i Pinguini Tattici Nucleari, in meno di un anno, raggiungono oltre 400 milioni di streams complessivi di cui 240 milioni per l’album Fuori dall’hype e più di 50 milioni per il recente EP AHIA! – con 18mila copie vendute – Doppi Platino (l’album Fuori Dall’Hype, i brani Ringo Starr e Ridere), due Dischi di Platino (La Storia infinita e Scooby Doo, estratti dall’EP del 4 dicembre 2020), otto Dischi D’Oro (Verdura, Irene, Antartide, Nonono, La banalità del mare, Lake Washington, Boulevard e l’EP AHIA!).

É dunque un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino e Doppio Platino quella che accompagna il successo di una band cresciuta a pane e live nei piccoli club e arrivata nel giro di poco tempo, nei loro meravigliosi 25 anni, a segnare il podio del Festival di Sanremo alla sua settantesima edizione con il brano Ringo Starr, due volte Platino e per mesi ai vertici di tutte le classifiche.

Per le date live e gli aggiornamenti, segui i Pinguini Tattici Nucleari sul sito https://www.bpmconcerti.com