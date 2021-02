Share Facebook

Arriva in radio e in digitale da venerdì 5 febbraio “LA SOLUZIONE – DREAMERS INC. AND THRODEF REMIX”, la versione remix del singolo di MARIO FRANGOULIS in duetto con GIGI D’ALESSIO (Maqueta Records/Artist First) che vanta la collaborazione di Marios Chaviaras e Theodore Forozis.

Il tenore classico internazionale che arriva dalla Grecia Mario Frangoulis si unisce alla superstar italiana Gigi D’Alessio per questa collaborazione unica nel suo genere: “La soluzione” è un vero e proprio inno alla speranza.

Dopo l’uscita del brano lo scorso dicembre, ora arriva una versione inedita con i due producer greci conosciuti come Dreamers Inc e ThroDef.

Marios Chaviaras e Theodore Forozis sono due producer greci meglio noti come Dreamers Inc e ThroDef. Entrambi hanno all’attivo release in tutto il mondo con le principali etichette discografiche di musica elettronica (EMI, FM records, Cafe de Anatolia, Planetworks, Moonster, Feelgood Music).

Hanno pubblicato più di trenta singoli negli ultimi anni e diversi album che hanno garantito loro una solida reputazione nella world music elettronica, nella organic house e nella deep house.

Questo progetto nasce dall’idea dell’artista greca internazionale Marian Georgiou che ha riunito i due artisti per trasmettere al mondo il messaggio di positività che dà questo brano, scritto insieme al compositore greco Spiros Metaxas.

Il testo in italiano invece è stato scritto da Francesco Boccia, già noto per il successo internazionale “Grande amore”, vincitore del Festival di Sanremo 2015 con Il Volo.