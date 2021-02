L’ album di Gazzelle “Ok” direttamente al primo posto

Share Facebook

A una settimana dall’uscita, il terzo album di GAZZELLE, “OK” (Maciste Dischi/Artist First) – disponibile nei negozi fisici in formato CD e vinile e su tutte le piattaforme streaming e digitali al link https://gazzelle.lnk.to/OK_ -, entra direttamente al primo posto delle classifiche FIMI Top Album e Vinili (dati diffusi oggi da Fimi/Gfk)!

Sin dall’uscita il disco è entrato nel cuore di tutti i fan e non solo, ottenendo ottimi riscontri anche dalla critica. A 24 ore dalla release tutti i brani di “OK” erano presenti in Top 50 Italia di Spotify, con ben 8 brani in Top 10 e “Destri” e “Coltellata” sono stabili in Top 5. L’album ha totalizzato oltre 91.5 milioni di stream.

Questa la tracklist di “OK”, che vede anche la collaborazione con un altro artista, tra i più talentuosi e seguiti degli ultimi anni, tha Supreme:

1. BLU

DESTRI GBTR PERÒ LACRI-MA OK 7 BELVA COLTELLATA feat. tha Supreme SCUSA UN PO’ COME NOI

“OK” è stato anticipato dal singolo di enorme successo “DESTRI”, certificato doppio disco di platino e ancora sul podio della Top Singoli FIMI (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), e dai singoli “SCUSA”, ”LACRI-MA” e “BELVA”, anch’essi accolti con grande entusiasmo dal pubblico che segue l’artista e non solo, consacrando il cantautore come uno degli artisti più rilevanti della scena musicale italiana contemporanea.

Belva, al momento in rotazione radiofonica, è stato accompagnato anche da un videoclip – visibile al link https://youtu.be/t_xwPXZoT1M – scritto e diretto da bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production. È un visionario viaggio introspettivo all’interno di un unico e singolare protagonista, in cerca di una soluzione ai propri problemi. È un iconic video dal sapore fortemente cinematografico, in cui il solo protagonista – interpretato da Rocco Fasano – attraverso il suo eccentrico aspetto ci parla di qualcosa di più. Un messaggio strettamente legato al senso del brano, rappresentato in maniera volutamente onirica, mantenendo però un sapore drammaticamente vero. Ci dimentichiamo così della sua stranezza e ci immedesimiamo nella sua condizione. Non ridiamo di lui ma cerchiamo empaticamente di capirlo. Siamo spettatori di una vera e propria rappresentazione mentale di una condizione che ci accomuna e ci proietta nella sfera dell’esperienza personale.

Gazzelle è pronto a tornare dal vivo nei maggiori festival italiani! Questi gli appuntamenti per “GAZZELLE 2021”, due date prodotte da Vivo Concerti:

Venerdì 16 luglio 2021 || Ippodromo Snai San Siro (MI) @ Milano Summer Festival

Giovedì 22 luglio 2021 || Ippodromo delle Capannelle @ Rock In Roma

Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali

Il 2019 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Gazzelle: grazie al grande affetto dei suoi fan è riuscito a portare il suo album “PUNK” in tutta Italia con numerosi sold out, ha pubblicato il suo nuovo lavoro in studio “POST PUNK” – contenente 4 nuovi inediti (disponibile al link https://musicfirst.it/715-gazzelle-post-punk) – e ha conquistato una serie di certificazioni che si sono aggiunte ai grandi traguardi degli ultimi anni. Nei primi due mesi del 2020, inoltre, Gazzelle è stato protagonista del “POST PUNK TOUR” nei palazzetti italiani, registrando il sold out ovunque.

Queste le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” certificato platino e “MEGASUPERBATTITO” certificato oro, ha ottenuto il doppio platino per “Destri”, il platino per “Scintille”, “Non sei tu”, “Polynesia” e “Sopra” e il disco d’oro per “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Vita Paranoia”, “Sbatti”, “Una canzone che non so” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).