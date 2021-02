“Solo una volta ancora” il nuovo brano di Damiano

“SOLO UNA VOLTA ANCORA”, nuovo singolo di DAMIANO, è una canzone che racconta il rammarico legato a momenti passati e il senso di rimpianto per non averli vissuti a pieno. Le note del pezzo e la voce di Damiano lasciano trapelare un residuo di dolcezza e il desiderio di poterli vivere solo una volta ancora.

