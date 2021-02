Black Eyed Peas x Shakira x Twocolors il singolo “Girl like me”

Share Facebook

Prosegue il successo strepitoso dei BLACK EYED PEAS!

Da oggi entra in rotazione radiofonica la versione remix della Hit mondiale “GIRL LIKE ME” insieme a TWOCOLORS.

Il singolo del gruppo vincitore di 6 Grammy Awards e in collaborazione con SHAKIRA, vanta 150 milioni di stream e sta scalando l’airplay radiofonico in Italia e in Europa.

Il video ufficiale del singolo, ha già totalizzato 285 MILIONI di visualizzazioni su Youtube

Dimostrando ancora una volta una straordinaria attenzione e cura dei dettagli nella produzione dei loro video, i Black Eyed Peas utilizzano anche in questa clip visual di grande impatto e inseriscono una coinvolgente coreografia che vede come protagonista Shakira.

Tra i 5 Top artist su YouTube e artista donna che nel 2017 e nel 2018 ha registrato più visualizzazioni sulla piattaforma, Shakira porta il suo inconfondibile stile anche nel video di “GIRL LIKE ME”, annunciato dai Black Eyed Peas in occasione dei Billboard Latin Music Awars 2020.

Il brano è solo la più recente delle hit estratte da“TRANSLATION”, l’ottavo album del gruppo, il primo con EPIC RECORDS, che unisce perfettamente hip-hop, pop, dance, reggaeton e trap.

I Black Eyed Peas hanno venduto finora oltre 50 milioni di album in tutto il mondo e hanno raggiunto numerosi #1. “Translation” ha aperto un nuovo capitolo di questa grande eredità ed è diventato in poco tempo un fenomeno mondiale.

La band ha dominato le classifiche italiane e internazionali con tutti i singoli estratti dall’album, diventate delle hit planetarie: “RITMO (Bad Boys For Life)” con J Balvin, “MAMACITA” con Ozuna e J. Rey Soul, che hanno entrambi conquistato la certificazione DOPPIO PLATINO e la Top 5 dell’airplay radiofonico, “FEEL THE BEAT” con Maluma e “VIDA LOCA” con Nicky Jam e Tyga.

“Translation” ha ottenuto un enorme successo anche a livello di streaming. “RITMO (Bad Boys For Life)”, con oltre 928 milioni di stream totali e 860 milioni di visualizzazioni su YouTube, è il brano più ascoltato e più visto di sempre della band, seguito da “MAMACITA” con più di 537 milioni di stream totali e 264 milioni di visualizzazioni su YouTube, che ha raggiunto la #3 della “Billboard Hot Latin Songs Chart” e la #1 della “Billboard Latin Airplay Chart”, “FEEL THE BEAT” vanta oltre 135 milioni di stream e views totali e la hit dell’estate “VIDA LOCA”, conta oltre 100 milioni di stream e views.

Ad oggi l’intero album conta 2,8 miliardi tra stream e visualizzazioni.

Shakira ha venduto più di 80 milioni di copie in tutto il mondo e ha vinto 3 Grammy Awards e 11 Latin Grammy Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards, per citarne alcuni. È l’unica artista sudamericana ad aver raggiunto la prima posizione in classifica negli Stati Uniti, e ad aver avuto 4 singoli nella Top 20 dei brani più venduti degli ultimi 10 anni, oltre ad essere una delle 5 artiste più viste su YouTube di tutti i tempi con oltre 18 miliardi di visualizzazioni. L’ultimo album “El Dorado” è arrivato alla numero 1 su iTunes in 37 Paesi, e ha vinto il Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Con oltre 10 miliardi di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di streaming di tutti i tempi. A novembre 2018 ha concluso con grandissimo successo il suo “El Dorado World Tour” e l’anno seguente si è esibita alla 54a edizione del Super Bowl all’Hard Rock Stadium di Miami. La sua performance è la più visualizzata nella storia dei Super Bowl con oltre 189 milioni di views su YouTube e ha ricevuto 4 nomination agli Emmy. Al momento sta registrando il nuovo album.