Casadilego stasera in duetto con Francesco Renga

Dopo aver vinto l’ultima edizione di X Factor 2020 e aver conquistato il disco d’oro con il singolo “Vittoria”, CASADILEGO è pronta a salire sul palco della musica italiana per eccellenza: stasera, giovedì 4 marzo, la giovane cantante e musicista duetterà insieme a FRANCESCO RENGA – in gara tra i Campioni della 71^ edizione del Festival di Sanremo – durante la nota serata delle cover. I due artisti si esibiranno in “Una ragione di più” di Ornella Vanoni.

«Essere all’Ariston a Sanremo, trovarmi sul palco di questo teatro storicamente unico, mi fa vibrare di un’energia speciale: è un’esperienza davvero incredibile – commenta Casadilego – Durante le prove, mentre salivo le scale per raggiungere la red room, mi sono detta “Eli, respira”, intendendo proprio “assorbi l’energia e la storia di questo posto”. Sono estremamente grata ed emozionata di poter vivere tutto questo. E poi la cover di “Una ragione di più” di Ornella Vanoni con Francesco Renga secondo me è molto fresca e arrangiata con rispetto nei confronti dell’originale. Sono felice di contribuire a realizzarla.»

Con queste parole Francesco Renga commenta la decisione di aver voluto al suo fianco la giovanissima Casadilego come sua ospite a Sanremo per la serata dedicata alle cover: “Ho visto Elisa a X Factor, l’ho seguita in tutto il suo percorso… ho visto il suo talento accendersi e poi brillare. Un talento puro, naturale… ma si capiva perfettamente che era stato affinato attraverso la cura e lo studio. Un’artista così giovane merita tutte le porte aperte per poter crescere e splendere definitivamente. E allora mi sono detto, perché non chiederle di accompagnarmi in quello che secondo me, e non solo, è ancora il tempio della canzone italiana? Quel palcoscenico che hanno calcato tutti i più grandi della musica di questo Paese quest’anno ospiterà anche una giovanissima stella nascente ed io sono felice di poterla accompagnare in questa avventura.”

Elisa Coclite, in arte Casadilego, nasce a Bellante (TE) nel 2003. Studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Sceglie come nome d’arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, nella squadra delle Under Donne di Hell Raton, sin dalle Audition convince tutti e 4 i giudici con una cover di Joni Mitchell. Dopo aver conquistato pubblico e critica, esce il suo primo EP “Casadilego” (Sony Music Italy), che contiene i brani eseguiti durante i live di X Factor 2020, tra cui i due inediti “Vittoria” e “Lontanissimo”, che vantano la firma di Strage alla produzione. Nei mesi successivi, la sua strada nella scena musicale italiana continua a ritagliarsi notevoli successi: il rapper Nitro la sceglie come featuring nel brano “Mr & Mrs Smith”, uno degli inediti contenuti in “Garbage Evilution”, l’evoluzione del suo ultimo album “Garbage”, e il singolo “Vittoria” conquista la certificazione di disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia).